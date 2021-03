David Velasco: favoreceré a la coalición Va por México

Durante los meses recientes he insistido públicamente en la necesidad de que la alianza opositora se concrete en Xalapa, dijo el precandidato a la alcaldía de Xalapa por el PRI, David Velasco Chedraui, quien señaló que si su participación frena la posibilidad de una coalición, será “un facilitador para que ésta se logre”.

“En mi familia me han inculcado grandes valores y la congruencia es uno de ellos, pues a mí no me mueve más que el servicio y el ánimo de trabajo. Estoy convencido de que más allá de cualquier aspiración personal, y sobre cualquier proyecto político, está el interés superior de un mejor futuro para Xalapa”, expresó Velasco Chedraui.

En conferencia de prensa realizada en la sede del Comité Directivo Estatal del PRI, consideró que el diálogo y las negociaciones que se han dado en todo el estado han sido enriquecedoras para las tres fuerzas políticas que conforman la alianza Va por México (PRI, PAN y PRD) y refirió que, sin embargo, en Xalapa no se lograron concretar los acuerdos para “consolidar un frente opositor que permita sacar al mal gobierno de la capital”.

En ese sentido, aseguró que el escenario actual le obliga a reflexionar sobre la imperiosa necesidad de mantenerse unidos para mejorar las condiciones de la ciudad. “Debo decir que sobre la aspiración personal de servicio se encuentra el interés colectivo de que se logre un cambio de fondo, con o sin el nombre de David Velasco. El amor a Xalapa me puede más”.

“Los xalapeños demandan responsabilidad y unidad de los partidos; ideas y propuestas de los actores políticos; no hay espacio para la división, la fractura y el encono; son tiempos de sumar. Puede más mi amor y mi cariño por Xalapa que cualquier aspiración personal o de grupo”, reiteró.

Foto: Cortesía | PRI

Asimismo, Velasco Chedraui convocó a las tres fuerzas políticas de la coalición Va por México a mantenerse unidas para recuperar la ciudad que nos han arrebatado y al referirse a todos aquellos que directa o indirectamente le mostraron su apoyo incondicional les dijo: “la misión que me encomendaron está a salvo porque la coalición encontrará el camino que nos lleve a la victoria”.