David Villalobos denuncia que con mentiras fue detenido

Boca del Río, Ver.- El líder del grupo de autodefensas en el puerto de Veracruz, David Villalobos acusó que mediante engaños se lo llevaron detenido y que se encuentra secuestrado de manera ilegal.

En un audio filtrado a los medios, Villalobos explicó que cuando entraba a la ciudad de Veracruz por la zona norte fue interceptado por elementos de la seguridad quienes procedieron a la revisión de la unidad en la que se trasladaba.

Aclaró que los agentes del orden no le encontraron nada, pero le comentaron que el delegado quería platicar con él por lo que accedió a subirse a la patrulla.

“Venía entrando a la ciudad y me detuvo una patrulla, me revisaron todo y no encontraron nada, me trajeron diciendo que el delegado quería platicar con nosotros y ellos se trajeron manejando mi carro, yo accedí a subirme a la patrulla por darles la atención y es la hora que estoy retenido, privado de mi libertad, secuestrado ilegalmente por una detención ilegal, violentaron mis derechos individuales y los señores están obligándome a que yo acepte una extorsión”, detalló en el audio de voz.

Presuntamente David Villalobos se encuentra detenido en las instalaciones del C5 ubicadas en la ciudad de Boca del Río mientras que simpatizantes de su grupo de lucha amenazaron con tomar la autopista Veracruz-Cardel para exigir su liberación lo más pronto posible.