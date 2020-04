De cerrar la zona de las palapas más de 200 meseros se verían afectados: comerciantes

Veracruz, Ver.- Al menos 200 familias se verían afectadas de haber un posible cierre de las palapas en la zona de Villa del Mar alertó Víctor Morales Azamar uno de los comerciantes del lugar.

En entrevista señaló que las repercusiones por el COVID-19 han sido fatales para los palaperos quienes han visto mermadas sus ganancias hasta en un 70 a 80 por ciento desde que se emitió la alerta sanitaria por los primeros casos de coronavirus en México y en el estado.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Sin embargo, la situación se volverá más complicada con la nueva disposición del gobernador de que nadie venga a las playas.

Aclaró que hasta ahora no han recibido ninguna indicación, sino que toda la información la han obtenido de los medios de comunicación por lo que este viernes se instalaron las palapas tanto en el área del malecón como en la zona de la playa como cualquier día para recibir a la gente.

“Sabemos que hubo una prohibición de que la gente no venga a la playa, que no se meta, pero esperamos que por lo menos si sigan viniendo a comer, nos hemos visto muy afectados, pero no podemos cerrar hay muchos meseros que dependen de esta actividad y no sabemos cuánto durara”, dijo.

Comentó que los comerciantes de la zona esperaban ansiosos la semana santa que es cuando las ventas se elevan hasta en un 100 por ciento.

“Pensábamos que aunque sea poquito pudiéramos obtener pero las medidas cada día son más drásticas, esperamos seguir ofreciendo el servicio que no nos cierren, estamos tomando todas las medidas higiénicas necesarias, las palapas las colocamos con la distancia que nos marcan, no están todas juntas”, agregó.

Los palaperos ofrecen una variedad de platillos típicos con productos del mar y es una zona referente para los turistas en temporadas vacacionales.