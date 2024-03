¿Salarios en Xalapa están entre los mejores del país? Esto dicen expertos

De acuerdo con los datos del Observatorio Económico y Financiero de la Universidad Veracruzana (UV), el salario base de cotización promedio diario registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se ubica entre 500 y 600 para Xalapa.

El director de la Facultad de Economía de la UV, Fermín Isaías Cabo Leyva, resalta que de los datos que han recopilado como Observatorio Económico y Financiero, a lo largo de los años, muestran que las remuneraciones en la capital están entre las diez mejores del país.

Local "Que tengan más cuidado", piden restauranteros a CFE resolver tema de apagones

Esta cifra, aclara, esto se refiere a los empleos formales registrados ante el IMSS.

Expone que los últimos datos de este promedio de cotización no han sido publicados, por lo que no los tiene en este momento, pero de acuerdo a la serie histórica que han analizado se refiere a salarios de entre 500 y 600 pesos.

Cabo Leiva remarca que comparado con otros municipios como Coxquihui que tiene un registro de cotizaciones promedio ante el IMSS de 180 pesos.

Hay otros mejores

Xalapa por su nivel promedio de cotización salario ante el instituto puede equipararse a un municipio con una mayor zona industrial como es Ixtaczoquitlán, donde hay plantas grandes como es una cementera nacional.

Remarcan que comparado con otros municipios como Coxquihui que tiene un registro de cotizaciones promedio ante el IMSS de 180 pesos| Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Sin embargo, comenta que el municipio de Alto Lucero que tiene una gran concentración de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), muestra una cotización promedio diaria de mil 200 pesos.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

El tema, señala, es que falta analizar el tema de los salarios de empleos informales, los que no cotizan ante el IMSS, que son los que no tienen prestaciones sociales y no respetan los honorarios bajos y que están en mayor precariedad. Carecen de servicios médicos, maternidad, guardería o no ahorran para el futuro, concluyó.

Alto Lucero tiene una gran concentración de trabajadores de la CFE, muestra una cotización promedio diaria de mil 200 pesos | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Remarca que el nivel salarial de Xalapa para los empleos formales, los que están inscritos al IMSS, no son bajos dado que hay mucha burocracia y eso asegura mayor estabilidad laboral.