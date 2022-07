Limitaciones no importan: Niña destaca y quiere ser escritora o astronauta

Veracruz, Ver.- Bajo el sueño de llegar a ser escritora, tal vez astronauta o física, la pequeña Gemali Yosiry Salas Martínez oriunda de Pajapan ha impulsado sus estudios que la llevaron a obtener su pase a la etapa nacional de la Olimpiada de Conocimientos después de obtener el quinto lugar en la fase estatal.

Tiene apenas 11 años y cursa el sexto de primaria pero con el apoyo de sus padres la menor ha logrado destacar con sus buenas calificaciones y excelente comportamiento que también es apreciado por sus maestros quienes la han promovido para su participación en concursos de lectura y conocimiento.

En entrevista la pequeña relata que sus estudios los inició en una escuela de Pajapan, sin embargo prefirió cambiarse a la primaria Adolfo López Mateos ubicada en el municipio de Tatahuicapan a pesar de que esto le implica un trayecto de 20 minutos.

“Inicié la escuela en Pajapan pero no me sentí muy a gusto, entonces mi mamá me inscribió a la Adolfo López Mateos en Tatahuicapan que me queda a 20 minutos de donde vivo y tengo que usar transporte público pero me siento muy a gusto los maestros me tratan muy bien y desde primer grado participó en los concursos de lectura y conocimiento”, expresa.

El traslado ha implicado gastos por lo que su madre Artemía Martínez decidió buscar un trabajo de servicio de limpieza en Tatahuicapan para poder costear el pasaje y acompañar a su pequeña y regresar juntas a casa de una manera segura.

“Mi mamá buscó un trabajo para poder pagar los gastos de nuestros pasajes, cuando era más pequeña me iba a buscar a la escuela y nos íbamos a su trabajo pero ahora como soy más grande me voy sola a alcanzarla, la ayudo en lo que puedo y me dan 50 pesos”, menciona.

Gema, como le dicen de cariño en casa, asegura que su mamá ha sido el principal apoyo para sobresalir en sus estudios al ayudarla a repasar sus lecciones. “Mi mamá siempre me dice que hay que esforzarse y cuando tiene tiempo lee conmigo y me hace preguntas de mis textos, en casa todos tratamos de salir adelante y yo quiero seguir estudiando porque me gustaría estudiar muchas cosas como gastronomía, astronomía, física y otras pero si tuviera la oportunidad de estudiar para ser escritora lo haría”, afirma con emoción.

Y es que una de sus actividades preferidas es leer, escribir y pasar horas en la biblioteca del municipio de Pajapan. Hace unos días, Gemali Yosiry Salas Martínez fue notificada por sus maestros de que obtuvo el pase a la etapa nacional en la Olimpiada de Conocimiento en el grado de sexto de primaria, después de su participación en la fase estatal que se celebró en Xalapa

“Primero pasé por la etapa de zona escolar, después la etapa de sector y de ahí pase a la etapa estatal, ahora me preparo para la nacional, mis maestros de la escuela me apoyan y me han dado obsequios y espero que me vaya bien ahora, estoy muy contenta porque esto me ha permitido conocer otros lugares y otros niños”, detalla.

Gema es el orgullo de sus padres, Francisco Salas dedicado a la albañilería y Artemia Martínez, quien además de hacer limpieza doméstica también elabora olla de barro que junto con su pequeña hija Gema sale a vender.

Gema es la menor de cinco hermanos con edades de 30, 27, 26, 20 y ella que tiene 11.