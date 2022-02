De esta forma ayudan a la comunidad LGBT+ a cambiar de género

Veracruz, Ver.- Trabajando en el Registro Civil tuvo la oportunidad de realizar su cambio sexo-genérico en menos de un mes y hoy es la actual directora de la dependencia en el ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano siendo enlace principal para que más mujeres trans puedan obtener su identificación ante la ley.

Es la historia de Danik Valentina Córdoba Reyes de 22 años de edad quien hace apenas unos meses decidió hacer su cambio convirtiéndose en una chica trans.

En entrevista explica que en la pasada administración mientras trabajaba en las oficinas del Registro Civil se dio cuenta de que una chica trans realizó su proceso de cambio sexo-genérico y debido a su ya definida personalidad también presentó la documentación requerida.

Trabajando en el Registro Civil Danik tuvo la oportunidad de realizar su cambio sexo-genérico / Foto: Cortesía | Danik Valentina Córdoba

“Mi proceso más que nada se dio cuando estaba en el Registro Civil, yo ya sabia de mis preferencias sexuales, pero aún me vestía como hombre y todos me llamaban por mi antiguo nombre, pero al ver que el proceso era simple es como decido hacer mi cambio, tuve todo el apoyo de la Oficial Mayor, en octubre del año pasado es como inicio mi proceso de cambio y en automático en menos de 15 días me otorgaron legalmente mi nombre con sexo femenino, fue un proceso muy rápido”, detalla.

Al contar con una plaza dentro del municipio, en esta administración la actual alcaldesa Ana Arrieta de quien también recibió apoyo para hacer su cambio le dio la oportunidad de convertirse en directora del Registro Civil asumiendo el cargo como una mujer trans.

Ahora su objetivo es ayudar a más chicas de la comunidad a hacer su cambio sin intermediarios ya que menciona que hay algunos abogados que cobran por este procedimiento que es totalmente gratuito.

“Me gustaría apoyar a todas las hermanas trans de mi comunidad a través del puesto que ahora desempeño, quiero decirles que es un trámite gratuito, ya tuve la experiencia de una amiga a quien le cobraron una suma fuerte de dinero y se me hace injusto que quieran abusar de nosotras por ser lo que somos”, menciona.

Afirma que el proceso para hacer el cambio sexo-genérico es muy rápido ya que las interesadas solo deben acudir al Registro Civil donde estén registradas, llevar su acta de nacimiento, credencial de elector y CURP y con base en el artículo 8 constitucional se hace el oficio dirigido al titular de la dependencia para hacer la modificación.

Su objetivo es ayudar a más chicas de la comunidad a hacer su cambio sin intermediarios / Foto: Cortesía | Danik Valentina Córdoba

Valentina menciona que durante el proceso de transición su familia y amigos la han apoyado siendo su principal fortaleza ante algunas críticas que surgieron en su trabajo y en la calle.

“Como todo tenemos gente que nos chifla, nos grita, nos hace burla, pero yo los ignoro, desde siempre he contado con el apoyo de mis padres, fue difícil hablarlo al principio pero actualmente me llaman Valentina y me siento muy bien cuando me hablan por mi actual nombre y me piden que los ayude en tal o cual cosa, me aceptan y me aman”, indica.

Recuerda que desde la adolescencia se sintió más identificada con las niñas y sus juegos así como el maquillaje pero fue hasta la adolescencia que se descubrió como gay y finalmente como chica trans.

Valentina se quedó en el sexto semestre de la carrera de derecho en una universidad privada de Veracruz y aunque hizo una pausa en sus estudios pretende retomar la carrera para poder graduarse como Licenciada en Derecho.

Es importante saber lo que vales para crecer como persona

ORIZABA, Ver.- “Cuando las personas nos queramos, valoremos, pero, sobre todo nos respetemos, proyectaremos lo que somos y sentimos”, afirmó Antonio García, psicólogo y miembro de la comunidad LGBTT. Dijo que proyectar seguridad y amor propio son resultado de la aceptación personal, que en consecuencia genera la de las personas que son importantes en su vida.

Mencionó que a pesar de las etiquetas que la sociedad pone a las personas: “los güeritos, los morenitos, los gays, las lesbianas, que crean pequeños subgrupos, también son parte de la sociedad, pues todos son seres humanos, individuos".

Antonio García, psicólogo y miembro de la comunidad LGBTT / Foto: Cortesía | Antonio García

Reconoce que aceptar sus gustos, intereses y atracciones fue difícil, pero contó con el apoyo de una persona que es pilar de su vida, su madre. Y a pesar de desarrollarse en un ambiente familiar en el que resistió maltrato físico y emocional por convivir con padre alcohólico, encontró refugios; “la vida y Dios fueron poniendo personas muy importantes en mi vida, que me ayudaron y apoyaron a salir adelante”, dijo.

Agrega que hoy en día, hablar de las enfermedades emocionales cuesta porque no es algo que se atienda como una simple gripa o un dolor de estómago, que con una pastilla se quita el dolor.

“Por esa carga y cúmulo de emociones que cargué de pequeño me nació querer apoyar y defender a las personas, como lo hicieron conmigo. Ahora puedo devolver ese respaldo a las personas que están en situación de peligro, con inseguridades, depresión o miedos, les puedo ayudar a tener confianza en sí mismos y motivarlos para que salgan adelante”, destacó.

Señaló que ejercer su profesión ha tenido altibajos, como todos, pero tuvo oportunidad de trabajar en algunos proyectos en programas federales, lo que le permitió aplicar la psicología social con adultos mayores, con personas con discapacidad; “es algo que me gustó mucho”.

Tuvo oportunidad de trabajar en algunos proyectos en programas federales / Foto: Cortesía | Antonio García

Siempre le ha gustado mucho el teatro y al ser miembro del Colectivo Igualdad tuvo la oportunidad de participar en dos obras, una de ellas “Los caminos de la vida”, que realizó la Jurisdicción Sanitaria VII con motivo de la lucha contra el VIH.

Quedé encantado porque en el escenario realmente expresas todas tus emociones y sentimientos

Toño reconoce que salir adelante personal y profesionalmente no ha sido fácil, por la educación tradicionalista-machista que prevalece; aparte de que las etiquetas que la gente pone, consciente o inconscientemente, generan un rechazo.

“Por eso es importante que te aceptes a ti mismo, veas quien eres y que te des cuenta que no eres diferente, porque también caminas, comes, bailas, brincas, respiras como los demás. La única diferencia es el grado de consciencia y respeto para los demás; eso es lo que realmente hace falta, tener más respeto hacia los demás y más empatía para tener una sociedad libre y respetuosa”, enfatizó.

Toño reconoce que salir adelante personal y profesionalmente no ha sido fácil, / Foto: Cortesía | Antonio García

Pidió a quienes aún no se deciden a afrontar su esencia o afrontan rechazo por aceptarse, que nunca desistan de sus sueños, por más imposible que les parezcan, por más difícil que se presente el camino, pues no están solos. “Lo importante es resistir y tomando la decisión de aceptarnos como somos vamos a cumplir nuestros sueños”, concluyó.

