De esta forma maestros exhortan a que votes

Xalapa, Ver.- Votar el 6 de junio es un derecho y se debe ejercer, asentaron maestros e investigadores, quienes consideraron que es importante concretarlo por tratarse de una medida legal y social que permite a la sociedad proponer quién debe representarle en los espacios del poder legislativo, así como a nivel municipal.

El doctor en Biología Jorge Antonio Gómez Díaz asentó que es bueno salir a votar y a ejercer el derecho que tenemos los ciudadanos para elegir a nuestros servidores públicos. Además, añadió, es un proceso interesante porque se definirá lo que pasará en los últimos años de gobierno del actual presidente, por lo que hizo un llamado a los electores a reflexionar y a ejercer el voto de manera responsable e informada.

Para el pedagogo y maestro en educación Jorge Quiroz Barradas es un derecho que tenemos todos los ciudadanos en edad de hacerlo, por lo que se debe ejercer. Me parece importante que la sociedad lo haga, reiteró.

Con él coincidió el investigador de la Universidad Veracruzana Miguel Escalona, quien opinó que el proceso es importante, tanto que los electores deben tenerlo en cuenta para dedicarle el tiempo necesario.

Juan Alejandro Rodríguez Hernández, antropólogo, investigador y escritor asentó que están dadas las condiciones para ejercer como ciudadano y ciudadana el derecho a votar; en primer lugar por ubicarse -epidemiológicamente- el estado de Veracruz en semáforo verde y, en segundo, porque el INE y el OPLE tienen muy bien planeadas las medidas de seguridad sanitaria, por lo que están requiriendo de uso de cubrebocas y cuidarán a través de sus promotores y promotoras que la aplicación de gel, la toma de la temperatura y la sana distancia se cumplan.

Es importante concretar este ejercicio ciudadano por tratarse de una medida legal y social que nos permite como ciudadanos proponer a quien debe representarnos en los espacios del poder legislativo, así como al frente del municipio como lo será en estas próximas elecciones.

El sociólogo Eduardo Antonio Mendoza compartió que la sociedad debe salir votar porque se debe hacer uso de las herramientas que tenemos como sociedad democrática las que nos dan la capacidad de poder elegir y seguir practicando la democracia, lo que es una obligación, pues quien no vota no tendrá oportunidad de reclamar o inconformarse cuando no haya las políticas que requiere para desarrollarse.

Sin embargo, advirtió que la amplia oferta de partidos y candidatos a quienes les conviene el voto de los ciudadanos sólo para no perder sus registros, se presentan como una opción a los electores sin serlo en realidad, por lo que llamó a reflexionar.

Esa oferta lo único que hace es confundir ante una democracia inmadura, pues el votante no sabe si votar por el partido o la persona porque no hay información de cuáles son las propuestas y hay gente sigue votando por los colores de los partidos o se deja llevar por la inercia del que ya ganó.

Tanta oferta de partidos confunde, reiteró, por lo que costará más que haya un proyecto de nación real, sin embargo llamó a perder los miedos a contagiarse y a dar el voto de confianza a un candidato con madurez.

Concluyó que lo ideal sería que se redujera la oferta de colores y siglas y se fortaleciera el compromiso de los candidatos con la ciudadanía no con sus intereses y los de sus partidos.

Edith Carmona , candidata a la alcaldía de Tlalnelhuayocan

Edith Carmona Carmona, candidata a la alcaldía de Tlalnelhuayocan por el Partido del Trabajo, dijo en entrevista telefónica para AbcRadio, en el espacio de Víctor Murguía Velasco, director de Diario de Xalapa, que durante estos tiempos electorales no faltan los ataques y se dejan venir con mayor intensidad.

Cuestionada sobre si ha sufrido algunas agresiones, afirmó que se ha visto afectada por la “guerra sucia'' y aclaró que no contiende en alianza con otro partido, ni con Morena ni con el PRI. Hay dudas sobre si los candidatos a diputados van en coalición, o si ella y su partido tienen acuerdos con otros partidos, a lo que aclaró que no, que va sola por el PT en Tlalnelhuayocan.

Invitó a los habitantes de su municipio a formar parte de su proyecto que es en beneficio de su pueblo, puesto que su planilla estará integrada por gente originaria de ese municipio que cuenta con personal capacitado que trabajará en beneficio de su gente.

Consideró que de contar con el voto de sus conciudadanos estaría en condiciones de apoyar a las comunidades de su municipio, pues sus propuestas son reales y sabe que las pueden cumplir, ya que de manera personal se compromete a que los integrantes de la planilla cumplan con sus compromisos.

Asimismo se comprometen a que los recursos que lleguen a su municipio serán aplicados en todas las comunidades de forma honesta y transparente y sobre todo trabajarán en la gestión de apoyos, de recursos ante los gobiernos estatal y federal para que lleguen a todas las familias del municipio.

Hizo la invitación a que analicen su voto para que lo ejercieran razonadamente, para que sea libre, porque vale mucho, así como a no comprar conciencias ni abusar de las necesidades, ni a dejarse llevar por una despensa ni por unas láminas, pues son los tiempos en que se reparten esos insumos.

María Estela Salas Marín, candidata a diputada federal por el distrito 10 de Xalapa Urbano

Xalapa merece tener lo mejor, ser feliz y no ver las caras de tristeza en las colonias más marginadas, afirmó la candidata a diputada federal por el distrito 10 de Xalapa Urbano por el partido Fuerza por México, María Estela Salas Marín.

Al señalar que es una ciudadana que todos los días vive las mismas carencias y desigualdades, refirió que es necesario tener un cambio real porque ella misma ha demostrado que se pueden hacer las cosas.

“Yo tengo una discapacidad pero eso no me limita a estar en las colonias, estar con mi gente, ver sus prioridades, eso no me limita, yo quiero servir y no servirme, a pesar de lo que pase después del 6 yo voy a seguir con mi gente, voy a trabajar para mi gente a través de una fundación para ver la manera de que ellos tengan el recurso y no padezcan de lo que padecen ahora”, refirió.

Salas Marín es originaria de Chachalacas, tiene una trayectoria de 35 años en el deporte; llegó a Xalapa a la edad de 13 años buscando una oportunidad “y me llegó la del deporte”.

A raíz de eso, ha representado al país durante 35 años, es una deportista que compitió en atletismo adaptado y ganó dos medallas en los juegos Paralímpicos de Atenas 2004.

Cuando se quiere se puede, señaló, pues afirmó que la discapacidad está en la mente, “cuando se quieren hacer las cosas, se logran y se llega a lo más alto que se puede”.

Dijo que en estas semanas de campaña han obtenido la simpatía de la población xalapeña sobre todo la niñez y los adultos mayores.

Explicó que dentro de sus 11 propuestas destacan garantizar la canasta básica para las familias, la vivienda y el apoyo para los pequeños comercios locales, así como empoderar a las mujeres.

Expuso que las carencias para personas con discapacidad son muchas, pues las calles no están acondicionadas para la silla de ruedas, en los sanitarios ni espacios públicos.

Midori Johana Cardeña , candidata a la alcaldía de Apazapan

En Apazapan hay cuatro comunidades que no cuentan con señal de internet, por lo que los alumnos no pudieron recibir clases a través de alguna plataforma, sólo lo hicieron a través de los cuadernillos o materiales gráficos que les pudieron hacer llegar sus maestros o tomando las clases que se difundieron a través de la televisión, asentó Midori Johana Cardeña Santamaría, candidata a la alcaldía de Apazapan por la Coalición Juntos haremos historia, que incluye a Morena, PT y el Partido Verde Ecologista.

Especificó que las comunidades donde no hay señal de internet son Mapaxtla, El Arenal, Amelco y Agua Caliente, por lo que de llegar a ser elegida presidenta municipal de Apazapan uno de sus principales proyectos será solicitar una red más ancha de internet porque la zona en general no tiene buena señal, razón por la que tanto niños como jóvenes no han recibido clases como deberían porque la señal es deficiente, además se requiere un buen sistema de comunicación y de cómputo a través del que los alumnos se vieran beneficiados.

Dijo que otro de los temas en el que pondrá su empeño es la salud de los ciudadanos, puesto que actualmente cuentan con las clínicas pero que éstas no funcionan. “Ahí están, sí las tenemos pero no dan servicio”, en ese contexto tampoco cuentan con medicamentos, por lo que trabajará para que las clínicas cuenten con medicamentos.

Midori Johana Cardeña Santamaría inició su vida política en 2014 y trabajó hasta el 2017, cuando hizo un alto y en 2018 retomó su trabajo. Ha sido directora de Protección Civil, luego de la dirección de deporte, asimismo fue encargada del programa de las pensiones para las personas de la tercera edad y trabajó también en el programa de becas para los jóvenes, por lo que aseguró que conoce su municipio y ha tenido acercamiento con los niños, jóvenes y adultos a través de las responsabilidades que ha desempeñado, por lo cual conoce bien las necesidades que tienen.

José Alberto Pérez "Chocolate", candidato a la presidencia municipal de Xalapa

El candidato a la presidencia municipal de Xalapa por el Partido Encuentro Solidario (PES), José Alberto Pérez Fuentes, mejor conocido como "Chocolate", criticó que a esta fecha no se tenga un control de la pandemia por Covid-19.

Explicó que, dado que no se dio el regreso a clases de manera presencial, ahora Xalapa regresa al semáforo epidemiológico naranja, “ya no sé si es político o en realidad hay otros datos que digan lo contrario, pero para mí que esto es más político”.

Lamentó que si el gobierno busca con ello afectar la elección es una mala decisión puesto que se ha perdido el control del virus.

Explicó que esto podrían ser acciones intimidatorias para que la población no salga a emitir su voto el 6 de junio, “y salgan únicamente los que ellos lleven a votar, a los que les compraron su conciencia con una despensa, con una tableta, o con dinero, es una medida de control, pero eso lo tenemos que romper”.

Llamó a la población a no tener miedo a hacer cosas diferentes, romper los paradigmas que han dejado a la población en la miseria, pues es tiempo de que el xalapeño analice su voto y participe en las políticas públicas.

Asimismo, afirmó que el proyecto que representa tiene como premisa fundamental unir a los xalapeños y romper con el sistema político antidemocrático.

Explicó que tienen una planeación bien desarrolla en todas las áreas como la educación, deporte, cultura, arte y alimentación.

