¿De estos trece quién convencerá para llegar a la rectoría de la UV?

Xalapa, Ver.- Son 13 las y los aspirantes registrados a la rectoría de la Universidad Veracruzana que cumplieron con los requisitos estipulados. La Junta de Gobierno de la UV publicó la lista oficial de aspirantes en la que dejó afuera a José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) y única persona externa a la máxima casa de estudios en Veracruz que aspiraba al cargo.

De acuerdo al documento dado a conocer por el grupo de nueve notables, quienes continúan en el proceso de designación rectoral son Martín Aguilar Sánchez, Héctor Francisco Coronel Brizio, Jose Luis Cuevas Gayosso, Alejandro De la Fuente Alonso, Darío Fabían Hernández González, Carlos Lamothe Zavaleta, Ana Beatríz Lira Rocas, Jorge Manzo Denes, Yolanda Méndez Grajales, Héctor Narave Flores, Rocío Ojeda Callado, Salvador Tapia Spinoso y Rafael Vela Martínez.

Cabe destacar que en la lista aparecen Alejandro de la Fuente Alonso, actual director de la facultad de Derecho y Yolanda Méndez Grajales, docente de la Facultad de Enfermería, quienes no habían hecho pública su intención de participar en el proceso pero que presentaron su postulación y continúan en el camino hacia la rectoría.

Tras confirmarse la lista, las y los aspirantes acudieron este lunes a las instalaciones de la Junta de Gobierno para continuar con su registro de acuerdo con los requisitos señalados en la convocatoria.

Será a partir de este jueves 15 de julio cuando se presenten públicamente, por medio de la plataforma de la Junta de Gobierno, los documentos y perfiles de las y los aspirantes registrados a ocupar el cargo en donde se incluirán sus curriculum vitae, propuestas de planes de trabajo, y respuestas a un cuestionario sobre aspectos relevantes al cargo, así como sus opiniones referentes a asuntos en torno a la educación en general y a la UV en particular.

El día 19 de julio se añadirá la entrevista grabada al perfil de las y los aspirantes registrados en la plataforma a fin de que la comunidad universitaria los conozca.

Ruiz Saldaña solicita notificación formal

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, solicitó a la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) una notificación formal que ampare la decisión de haberlo dejado fuera de la lista de aspirantes al cargo de rector de la institución.

A través de un documento -que compartió en sus redes sociales-, Ruíz Saldaña pidió conocer la determinación, escrito, dictamen o cualquiera que sea su denominación que sustenta la negativa para que “el ahora peticionario” pueda tener el carácter de aspirante para poder continuar participando del proceso de renovación de la Rectoría de la Universidad Veracruzana.

“Soy un hombre de leyes y de instituciones. Estaré atento a conocer los fundamentos y motivaciones de la Junta de Gobierno de la UV para no ser incluido en la lista de aspirantes a la Rectoría de nuestra siempre querida UV. La razón y la justicia siempre se imponen”, escribió.

Para ello, el consejero electoral autorizó para oír y recibir notificaciones a Cristina Elvira Moreno Fernández y a Luz Nayelly Álvarez Munguía a fin de que sean ellas quienes reciban la respuesta al documento que se envió este lunes a la Junta de Gobierno de la UV.

Cabe recordar que el pasado jueves 8 de julio, José Roberto Ruiz Saldaña se presentó ante la Junta de Gobierno de la UV acompañado Rosío Córdova Plaza y José Luis Castillo Hernández para inscribirse como aspirante a la rectoría de la UV. No obstante, este lunes se dio a conocer la lista oficial de aspirantes en la que no aparece su nombre.

Tapia Spinoso competirá por la rectoría de la UV

Con el proyecto Sinergia universitaria para el fortalecimiento institucional, Salvador Tapia Spinoso, actual secretario de Administración y Finanzas busca obtener la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV).

Tras darse a conocer la lista de aspirantes al cargo que dejará vacante Sara Ladrón de Guevara, confirmó que el pasado miércoles 7 de julio realizó su registro ante la Junta de Gobierno de la UV e invitó a la comunidad universitaria a conocer la propuesta de Plan de Trabajo presentó. Esta, dijo, está elaborada considerando el Plan General de Desarrollo 2030, la Ley General de Educación Superior, así como las agendas nacionales e internacionales en materia de educación superior.

Explicó que el proyecto que podrá en marcha en caso de ser elegido por la Junta de Gobierno se basa en el valor del trabajo colaborativo y la articulación de los esfuerzos de la comunidad universitaria, y en ella se expone una estrategia general para desarrollar las funciones sustantivas y adjetivas de la institución.

Tapia Spinoso detalló que tiene contemplado tres ejes principales. El primero de ellos se basa en entornos con enfoques transversales, mismos que impactarán en el quehacer para construir una universidad “inclusiva, respetuosa de la diversidad de diversidades y libre de violencias”. Asimismo, "se buscará la innovación y formación integral, para afrontar los retos que encara la Universidad Veracruzana en la formación integral de sus estudiantes".

Por último, propone una gestión universitaria oportuna, integral y flexible, para propiciar escenarios dinámicos que faciliten el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales para el fortalecimiento y el desarrollo de la comunidad universitaria “y así permitir el crecimiento equitativo de las cinco regiones de la Universidad Veracruzana”.

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas aseguró que la decisión de participar del proceso rectoral es “la más significativa” de sus 23 años de vida profesional en la institución y que fue tomada debido a que entiende a la universidad pública y autónoma “como uno de los bienes colectivos más importantes de la sociedad veracruzana”; que se ha construido con el esfuerzo de las y los estudiantes, egresados, docentes, investigadores, ejecutantes, personal de confianza, administrativo técnico y manual y jubilados.

“Durante mi trayectoria en la UV he trabajado siempre, desde los diferentes espacios en los que me he desempeñado, con el firme propósito de fortalecer nuestra Casa de Estudios y con la convicción de coadyuvar al mejoramiento de la sociedad veracruzana”, dijo.

Finalmente, el funcionario universitario se dijo respetuoso de los tiempos que marca la Junta de Gobierno para este proceso y recordó que será a partir del día 15 de julio cuando su proyecto de trabajo sea publicado en la Plataforma de la Designación Rectoral. “Hago una atenta invitación a que participen en el proceso de auscultación directa, para que todas las voces de las y los universitarios se hagan escuchar mediante el diálogo con los miembros de la Junta de Gobierno, tal cual lo establece la convocatoria”, concluyó.