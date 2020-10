"Dé gracias que apareció su cuerpo", me dijeron tras asesinato de mi hija, dice madre

Río Blanco, Ver.- Michelle Llame y Atenea Rodríguez fueron secuestradas, una asesinada a golpes, la otra sigue en calidad de desaparecida. A 6 meses de los hechos, la Fiscalía no ha dado resultados del caso asentado en la carpeta de investigación 333/2020.

Rocío Sierra, madre de Michelle, se quedó sin abogado, dejando a la deriva sus preguntas, la justicia y el dolor que aún sigue latente tras la muerte de su hija.

Pide a las autoridades hacer su trabajo, quiere respuestas y exige que no quede impune la muerte de su hija, levanta la voz:

No es posible que hayan dejado en el olvido la búsqueda de Atenea, desaparecida el mismo día 2 de abril de este añoRocío Sierra

"Me dicen: señora dé gracias que apareció el cuerpo de su hija, pero Atenea era también como una hija para mí, no hay avances ni en la búsqueda de ella, ni en la investigación sobre la muerte de mi hija Michelle", expresa mientras aprieta las manos conteniendo el llanto.

El pasado 2 de abril pretendía ser un día de fiesta, el cumpleaños del sobrino de Michelle daba inicio en esta fecha en la que tras ir de visita con la abuelita de Atenea, pretendían regresar a partir el pastel con el pequeño, pero los hechos no fueron como ellas planeaban, según nos cuenta su mamá.

Se despertaron y sin mucho ánimo por el fuerte sol que azotaba ese día, Michelle decidió acompañar a Atenea a Orizaba, donde vivía su abuela, antes de salir de la casa recuerda Rocío Michelle le dijo: “Mami préstame un labial bonito, regreso al rato para celebrar con el peque, no nos tardamos”, se dio la vuelta y estas serían las últimas palabras que ella le dedicaría a su madre.

Las horas pasaron la noche cayó y no hubo señales de las jóvenes, Rocío recuerda que se puso a lavar y al ver que era de noche revisó el teléfono en donde tenía dos llamadas perdidas de un número desconocido, pensó que se les habría acabado la pila para marcar del celular, pero al llamarle a Atenea al celular no hubo respuesta. Tres días antes Michelle habría perdido su teléfono.

Pensando que se quedaron en casa de la abuelita en Orizaba, Rocío un poco intranquila se quedó dormida y al día siguiente la angustia estaba atormentando a la madre de Michelle, quien decidió ir a buscarlas en las instalaciones de la policía, pero no tuvo suerte, un elemento de guardia le recomendó a Rocío llamar al 911 pero ella fue a buscarlas a casa de la abuelita de Atenea sin hallarla.

FISCALÍA

"Di parte a la Comisión Nacional de Búsqueda en la Fiscalía donde me iban a hacer las fichas para buscarlas, me llamaron por teléfono para darles los datos"

Fue entonces tras colgar el teléfono que de camino para la Fiscalía recibió una llamada. “Me habló una mujer para decirme que querían 250 mil pesos o mi chamaca se iba a morir. Pregunté quién habla. Solo me contestó que tenía 3 horas para dar el dinero, le pedí que me dejaran hablar con ella y en medio de groserías me colgaron”, relató.

Llamó a la Fiscalía y explicó lo que había pasado pero la respuesta fue que ya no podrían continuar con el proceso, porque eso ya era un secuestro, “esas fichas ya no salen porque ya es secuestro, debe ir a la Fiscalía a poner su denuncia, que la comuniquen con la juez y la enlacen con la UECS”, fue así que Rocío llega a la Fiscalía de Orizaba.

“Llego y me dicen siéntese, me marcan un número y llamé supuestamente a la UECS, la cosa es que cuando yo llego a Córdoba no tenían nada, ni un número ni un reporte, nada, me dijo la fiscal que aquí me debieron haber tomado la denuncia y ya trasladarme para allá, debieron haberse movido".

Pasaron las horas y la noche de ese viernes volvió a recibir la llamada de los presuntos secuestradores quienes exigieron el dinero, sin embargo a pesar de decirles que sí lo tenía, del otro lado del teléfono la voz de un hombre con muchas groserías solo le colgó.

Las horas pasaron lentas, la agonía se hizo eterna, no volvió a recibir más llamadas, pasaron los días y fue hasta el martes 7 de abril que el celular de Rocío volvió a sonar, la llamada de un comandante de la policía le informaba que habían encontrado el cuerpo de una joven de 19 años aproximadamente, en un pozo dentro de una cueva del cerro que se encuentra unos metros de donde se ubica su domicilio, una humilde casa a donde tenían solo 2 meses de haber llegado a vivir en la colonia Las Haciendas en Río Blanco.

Foto: Jhennifer Renaud | El Sol de Orizaba

Una llamada anónima supuestamente alertó que habían encontrado a unas chicas en la cueva de “El Sótano” ahí en Río Blanco, fue entonces que la mamá de Michelle se dirigió a la Fiscalía de Orizaba y empezó un nuevo calvario.

En la cueva encontraron el cuerpo sin vida de Estefanía Michelle, de 20 años, con señas de haber sido golpeada hasta morir, en el acta de defunción se puede leer las causas de la muerte: Hemotorax bilateral, trauma cerrado de tórax y tipo de muerte traumática, todo esto asentado en la carpeta de investigación 333/2020.

De la otra chica no se supo nada, ahora solo es parte de una ficha más de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Veracruz, no hay avances y no hay pistas del paradero. “Pido justicia porque lo manejaron como homicidio y nunca me explicaron porqué no es un feminicidio, entonces pregunté en la Fiscalía y me dijeron 'eso se lo explica su abogado', el abogado que me designaron me dijo que la muerte de mi hija está rara, se necesitan recabar pruebas y muchas cosas".