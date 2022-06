De haber Xiqueñada se violaría la ley: activistas. ¿Irías?

Realizar cualquier tipo de actividad en la que haya maltrato y crueldad a los animales es actuar fuera de la ley, expresa el abogado Cristian Martínez Ochoa con respecto a la circulación en redes sociales del cartel que anuncia “Capea de toros” en el municipio de Xico, el próximo 22 de julio.

El asesor legal del Proyecto ARPA en materia de normas de bienestar animal especifica que en el Código Penal ya está tipificado como delito y, si se realizara, se podría incurrir en responsabilidad administrativa, al ser cuestionable por qué las autoridades destinan recursos para esta práctica.

En ese sentido, además de manifestar su desacuerdo, Lourdes Jiménez Mora, presidenta de la Coalición de Activistas por los Derechos Animales en Veracruz, da a conocer que en lo sucesivo, los procesos que van a llevar a cabo serán por la vía legal, con denuncia o amparo.

Señalan que en estos festejos también se fomenta el consumo de alcohol / Foto: José Luis Hernández | Diario de Xalapa

Y es que Cristian Martínez, catedrático de la Universidad Veracruzana, puntualiza que sin importar el nombre, sean vaquilladas, Xiqueñada, sueltas de toros o capeas, se trata de crueldad y maltrato.

¿Y si se argumenta que es con base en un reglamento especial? “No tendría validez porque su creación sería para regular la crueldad”, enfatiza e indica que la promulgación de un reglamento pudiera ser objeto de análisis de los órganos internos de control.

En el caso del Órgano de Fiscalización Superior, “si se destinaran recursos públicos a la realización de un acto ilegal, tendría facultades para investigar al respecto”.

Al hablar de los órganos de la Contraloría interna de los municipios, detalla que tienen la obligación de verificar que estos cumplan las leyes: “Si el Código Penal tipifica como delito la crueldad animal, ¿aplica la comisión de un delito para los servidores que lo autoricen?”, plantea.

A pesar de existir ya una página como “evento” en Facebook, hasta la tarde del 23 de junio, el alcalde Luis Yoval Maldonado no había emitido ninguna declaración; su equipo adelantó a este medio que habrá rueda de prensa con fecha y horario aún por confirmar.

Animalistas en Veracruz se suman al rechazo

A lo expuesto por Cristian Martínez Ochoa se suman activistas, quienes manifiestan su total rechazo a espectáculos con los cuales, dicen, solo se busca generar dinero y asistencia.

Laura Beatriz Mora Pale, coordinadora de Educación y Protección Animal de Teocelo (EPAT), sostiene que tienen que ser erradicados todos aquellos espectáculos donde las personas se diviertan a costa del sufrimiento de los animales.

Sin importar el nombre, sean vaquilladas, Xiqueñada, sueltas de toros o capeas, se trata de crueldad y maltrato / Foto: José Luis Hernández | Diario de Xalapa

Rememora que durante 2020 y 2021 esta actividad no se llevó a cabo pero no fue porque no quisieran sino por la crisis sanitaria. Si se concreta una vez más, describe como “grave” que las autoridades municipales pongan el ejemplo de que sí se puede violar la ley y no pasa nada.

“Veracruz, y por supuesto que Xico y la región, han sido duramente golpeados por la violencia; estos espectáculos lo único que hacen es promover más violencia, no solo hacia los animales sino también hacia las personas”, añade.

Considera también que se fomenta el consumo de alcohol y “Xico se vuelve una cantina con otros problemas, como riñas, peleas y hasta accidentes, sin olvidar que en estos eventos ha habido hasta muertes”.

Mora Pale observa que este suceso “coloca al municipio veracruzano en las noticias internacionales como impulsor de un espectáculo salvaje y de tortura, en un contexto en el cual hay logros en el tema de la tauromaquia”.

Recuerda que en este momento hay una orden de un juez federal para que no se realicen las corridas de toros en la Ciudad México, donde está la plaza de toros más importante del país.

En los avances, Lourdes Jiménez Mora se refiere a lo dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que ni la tauromaquia ni las peleas de gallos pueden ser declaradas por ningún municipio Patrimonio Cultural.

En cuanto a la “Capea de toros” opina que lo que se está tratando de hacer es buscar “todas las formas posibles para continuar con estos espectáculos agresivos que lo único que demuestran es que no estamos todavía interesados en respetar la vida de los demás”.

Jiménez Mora reitera que las leyes no se hicieron para que los ayuntamientos busquen cómo brincárselas, “están hechas para cumplirse”.

“Estamos todavía tratando a los animales como si fueran cosas y esto lo único que demuestra es que nuestras autoridades municipales, principalmente, están un poco atrasadas en leyes y avances en materia de bienestar animal”.

¿En qué consiste la "Xiqueñada"?

La Xiqueñada, ahora con difusión como “Capea de toros”, ha sido parte de las fiestas patronales en honor a la Santa María Magdalena” en Xico, Pueblo Mágico ubicado en la región central de Veracruz.

A pesar de que no se tiene una fecha exacta de cuándo se empezó a realizar, EcuRed documenta que data de poco más de 30 años y fue instaurada por tres taurinos de la zona apasionados por las corridas de toros.

“La tradición consiste en soltar toros de lidia por la calle Miguel Hidalgo, que se divide en tres sectores, como si fuera la Pamplonada, pero esta con menos participantes”.

La Xiqueñada, ha sido parte de las fiestas patronales en honor a la Santa María Magdalena” en Xico / Foto: José Luis Hernández | Diario de Xalapa

El que se anuncie como capea, de acuerdo con la tauromaquia, indica que el festejo es menor, pues los aficionados torean becerros o novillos que, finalmente, son también animales.

En el Pueblo Mágico, el 4 de marzo de 2012 la Xiqueñada fue declarada en sesión de Cabildo como Patrimonio Cultural Inmaterial de Xico, por “ser una celebración con historia, tradición y distintos valores para los nativos de este pueblo”.