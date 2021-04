De los pronósticos de esta mujer dependen miles

Xalapa, Ver.- Desde niña Jessica Luna Lagunes se interesó por las temperaturas y las lluvias. Hija de una observadora meteorológica, su infancia transcurrió en las instalaciones de uno de estos espacios, aquí en Xalapa, por lo que cuando tuvo que decidir qué estudiar no dudó en ingresar a la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas en la Universidad Veracruzana (UV).

Hoy, la mujer que encabeza el departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoce que el camino no ha sido fácil ya que esta profesión era hasta hace unos años “exclusiva” de varones. “En ese momento la carrera era más para hombres, tal vez unos 10 o 15 años atrás comenzaron a presentar mujeres. En mi generación solo salimos tres mujeres”.

Sin embargo, asegura que en los últimos años la situación ha cambiado y que poco a poco más mujeres se interesan por las ciencias atmosféricas de manera profesional. “El que la carrera tenga ciencias exactas ha hecho que sea entendida erróneamente como una carrera ‘más de varones’, pero esto no quiere decir que una mujer no sea capaz de abordar estos temas. Afortunadamente cada vez más salen mujeres”, reiteró.

En el campo laboral, cuenta Luna Lagunes, no hubo barreras. Y es que, su servicio social en Conagua Golfo-Centro al lado del meteorólogo José Llanos Arias, una vez de egresada participó de una plaza eventual en la misma institución y tiempo después de una plaza de confianza. “Participamos cinco personas y yo fui la acreedora a esta plaza de jefatura de departamento. Sí, al principio hubo temor de no quedar porque se trata de un área competida, pero aquí estoy”.

Con el encargo de analizar los pronósticos del tiempo y darle un enfoque hidrológico, del trabajo de la meteoróloga y su equipo dependen la vida y patrimonio de miles de veracruzanos. Y es que, explica, dado que en la entidad existen ríos de respuesta rápida, lenta y presas; el monitoreo es fundamental para salvaguardar la vida de las personas emitiendo alertas tempranas y avisos a las autoridades correspondientes. “Nosotros les damos aviso si algún nivel de presa o río pudiera verse afectado por algún pronóstico adverso que pudiera traer un sistema”.

Para esto, el equipo se apoya de las cerca de 150 estaciones climatológicas que existen en la entidad y estos datos se envían a la base general con la que cuenta el Servicio Meteorológico Nacional. Ahí se analizan, verifican y se encargan de los estudios para ver cómo va cambiando el clima en el estado. “En Xalapa por ejemplo cada vez son más notorios los cambios. Antes teníamos el tradicional chipi chipi y temperaturas bajas mientras que ahora hemos presentado temperaturas altas que no se presentaban en la región”, explica.

Jessica Luna Lagunes, jefa de hidrometeorología de la Conagua/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Ante este panorama, la jefa de hidrometeorología de la Conagua hizo un llamado a la población a mantenerse al tanto de los pronósticos climatológicos de su zona. Y es que, añadió, contrario a lo que pasaba hace unos años, el tiempo ha estado cambiando de manera más drástica por lo que recomendó que el seguimiento se haga de manera diaria.

Esta cultura meteorológica, apunta, es algo que en la entidad se ha venido promoviendo desde hace varios años en diversas dependencias tanto federales como estatales. “Ya hay más herramientas, satélites y estaciones meteorológicas automáticas y esto ha ayudado a los desarrolladores de los modelos de pronósticos a que estos sean más confiables. En los últimos años ha estado avanzando la situación instrumental para la meteorología, pero también el tiempo ha estado cambiando muy drásticamente y puede haber modificaciones en 24 horas. Por eso la insistencia a la población para que se tenga una cultura meteorológica y se consulten los pronósticos cada 24 horas”.

Finalmente, Luna Lagunes reconoce que algo que perjudica al avance de una cultura meteorológica es el estereotipo de “la chica del clima” que muchos medios de comunicación han perpetuado en sus noticieros y programas, privilegiando el aspecto físico de las presentadoras antes que su conocimiento del tema.

Jessica Luna Lagunes, jefa de hidrometeorología de la Conagua/Foto: Cortesía | meteoróloga

No obstante, reconoció que al menos en Veracruz hay varias mujeres que se dedican a dar el estado del tiempo en ciertas televisoras que se han acercado a la dependencia federal ha pedir capacitación para enfocarse en lo que van a decir. “Se han dado ciertos temas para que el público esté mejor enterado pero lo que sí es un hecho es que no tienen el mismo conocimiento que un o una meteoróloga. Así que esperemos que esta situación no se siga presentando”, concluyó.