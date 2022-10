“El que nada debe nada teme”, dice exalcalde ante denuncia en su contra

El expresidente municipal de Ángel R. Cabada, Arturo Herviz Reyes, rechazó que haya “falseado” documentación para solventar observaciones realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) por un presunto daño patrimonial y por lo que existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en su contra.

En conferencia de prensa que dio con el extesorero, Felipe López Amaya; la exregidora segunda, Mariana Parra Zapot; y el excontralor interno Freddy Pardiña, dijo que ya fueron citados para declarar en una audiencia ante el juez y negó que tema ser detenido.

“A mí no me preocupa la situación, sé y conozco el sistema penal actualmente, pero como el que nada debe nada teme, nosotros no tenemos nada que ver eso (…) ese capítulo se va a conocer el próximo jueves en la audiencia, nosotros apelamos a la justicia en Veracruz”.

Agregó que no hay porqué se les aplique la prisión preventiva oficiosa y consideró que las instituciones deberán hacer las investigaciones correspondientes y que no se irán de Ángel R. Cabada por esa razón pues confían en que se aplique el estado de derecho.

“Quiero puntualizar que por ningún motivo Arturo Herviz, tres veces presidente municipal, diputado federal, diputado local y senador de la República iba a permitir que se falseara un documento, además soy abogado y hemos sido críticos del viejo régimen. Venimos a dar la cara y decirles que no tenemos nada que ver con ese documento que se dice que es apócrifo”.

Señaló que respeta el trabajo del ORFIS y dijo esperar que la Fiscalía General del Estado con estricto apego a derecho, lleve a cabo las investigaciones pertinentes y consignen al o los responsables, de ser así pues dijo que el ex director de Obras, no fue citado por la Fiscalía cuando él hizo la gestión para la construcción de la planta de tratamiento.

“Estamos demandados y el encargo directo de la situación de obras, el director de Obras, no está citado en la Fiscalía, a él no lo citan cuando él es el responsable director del trámite de la validación de la obra de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tecolapa”. En conferencia de prensa dijo confiar en que esta situación sea aclarada por las autoridades y se deslinden responsabilidades.

En conferencia de prensa, explicó que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la localidad de Tecolapa si fue construida en tiempo y forma, además de que funciona desde hace dos años; sin embargo, ante la presunción de la existencia de un documento falso mediante el cual se validó la obra, dijo que es necesario que las autoridades aclaren esta situación.

Hizo un llamado a la Fiscalía para que haga la investigación correspondiente y finque responsabilidades si es que el documento es apócrifo, dado que existe un documento de validación ante la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

“No hay desvío, la obra tiene dos años funcionando, el problema es el documento que se dice que es apócrifo entonces le corresponde al fiscal hacer la investigación correspondiente y tendrá que citar al director de Obras, al director de validación yo no estoy declarando culpables, solo para que se aclare (…) nosotros somos los denunciados porque presentamos los documentos al ORFIS, pero el área financiera la hace el Tesorero, la cuestión técnica de Obras lo hace el director de Obras”.