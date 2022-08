9 meses tras las rejas y ahora es alcalde; ¿qué dijo Pasiano Rueda en primer discurso?

"Hoy vengo con la frente en alto a decirle: Pasiano Rueda no es un delincuente, Pasiano Rueda no tiene ningún delito”, aseguró Pasiano Rueda Canseco tras haber rendido protesta como presidente municipal de Jesús Carranza, 15 días después de haber obtenido su libertad.

Durante su primer mensaje oficial, el político que permaneció 9 meses detenido por los delitos de ultrajes a la autoridad, posesión de armas y narcomenudeo, condenó los atropellos que vivió y aseguró que será esta la última vez que hable sobre su detención y posterior encarcelamiento. “Con esto cierro esta etapa y ya no me gustaría volver a tocar este tema de la gran injusticia que me hicieron. Defenderé a los justos”, dijo.

Te puede interesar: Se trabaja de manera coordinada para que no haya impunidad: Gobernador

Al dirigirse a cientos de pobladores que se dieron cita en el parque central de Jesús Carranza, el abanderado del Partido del Trabajo (PT) agradeció a la población que le dio el triunfo en las elecciones extraordinarias el pasado 28 de marzo, pese a ya encontrarse preso en un penal de Tuxpan, Veracruz. “Me duele que gente, como la que ya conocen ustedes, traten de manchar la imagen de cualquier ciudadano. No nada más mía sino de cualquiera, inventando un teatro, llevando mentiras al gobierno o enganchando en una situación que nunca cometimos para quedarse con la alcaldía”, expuso.

Local Libres y juntos; Pasiano Rueda visita a Del Río Virgen en el Senado

A su llegada a su llegada al sitio en el que se llevó a cabo la toma de protesta, Rueda Canseco fue recibido entre gritos de “sí se pudo” y aplausos. Minutos después, en sesión de Cabildo rindió la protesta de ley como alcalde para el periodo 2022-2025 ante el Cabildo que hasta ese momento encabezaba su primo Enrique Cruz Canseco, en carácter de alcalde suplente.

¿En dónde estuvo encarcelado Pasiano Rueda?

El ganadero Pasiano Rueda fue el abanderado del Partido del Trabajo (PT) en las elecciones locales de 2021, el seis de junio obtuvo el triunfo sin embargo, el 6 octubre de ese año, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz declaró la nulidad de las elecciones municipales debido a que se acreditaron actos de violencia que destruyeron paquetería y documentación electoral.

25 días después, el 31 de octubre del 2021, el político fue detenido en Acayucan por el delito de ultrajes a la autoridad -declarado inválido por la SCJN- y posteriormente imputado por narcomenudeo y posesión de arma de fuego. Fue trasladado primero a un penal de Coatzacoalcos y posteriormente al penal de Tuxpan en donde permaneció durante nueve meses.

Pese a encontrarse en la cárcel, el Partido del Trabajo tomó la decisión de postular nuevamente a Pasiano Rueda como candidato a la alcaldía de Jesús Carranza en las elecciones extraordinarias del 2022 en las que obtuvo el triunfo.

Debido a su situación legal, el Congreso del Estado llamó al compañero de fórmula del entonces candidato propietario para que asumiera el cargo. De esta forma, el 1 de julio pasado rindió protesta como presidente municipal de Jesús Carranza, Enrique Cruz Canseco.

Finalmente, el pasado 28 de julio un juez federal ordenó la liberación inmediata de Pasiano Rueda y el sobreseimiento de la causa penal 180/2021, tras resolver que su detención en flagrancia fue ilegal y desechar los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE). Quince días después de haber salido libre, Rueda Canseco asumió el cargo por el que fue electo.