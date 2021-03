De sembrar maíz podrían pasarse a la marihuana

Veracruz, Ver.- No se descarta la posibilidad de que algunos productores de maíz busquen migrar a la siembra o al multicultivo de cannabis luego de que la Cámara de Diputados de México aprobara recientemente el marco legal que permite la producción, consumo, distribución e industrialización de la planta.

Sin embargo, aclara la presidenta de la Unión Nacional del Maíz (CNPR), Rosa Margarita Castelán, que hasta ahora los agremiados de su organización no le han expresado la intención de migrar a esa actividad.

No obstante en todo caso pudiera darse esa situación en la sierra, luego de recordar que allí prevalecen los usos y costumbres y representa el único modo de vivencia a diferencia de los ejidatarios que tienen o realizan más actividades.

Local Movimiento cannabico asegura que ley excluye a consumidores

“No, ellos no, son productores de maíz, puedo decir que en donde se pudiera dar fuerte es la sierra, ahí sí son usos y costumbres, tienen la autonomía de decidir sus cultivos; en los pequeños propietarios no”, dijo la líder de los campesinos.

Sin embargo, refiere que la posibilidad está latente en el sector campesino, pues recordó incluso que en algunos estados del país ya se están haciendo pruebas piloto a través de las universidades, como Yucatán, pero para uso medicinal.

Detalló que a nivel nacional, existen 2 millones 700 mil productores de maíz, de los cuales, alrededor de 40 mil son pequeños propietarios, es decir, los que tienen el título de propiedad.