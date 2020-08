Decenas de niños, sin medicamentos contra el cáncer, denuncian

Veracruz, Ver.- Por la falta de medicamentos en la Torre Pediátrica de la ciudad de Veracruz un promedio de 40 menores enfermos con cáncer no han podido recibir sus tratamientos desde hace más de 10 días. Se trata del medicamento llamado etopósido, que cubre más del 60% del tratamiento para contrarrestar el cáncer en los menores.

“Ya tenemos como 10 días que no hay etopósido y es necesario para cumplir con el cuadro de atención para nuestros niños, estamos muy preocupados porque desde hace tiempo se les dijo a los oncólogos que se estaba escaseando y solo se consigue por marca extranjera”, externó una de las madres de familia.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Comentó que aunque en el caso de leucemia se puede sustituir el esquema, con los de linfoma, glaucoma y otros no es posible. “A algunas se les puede cambiar el esquema para que los niños no pierdan, pero no es lo mismo, no es cien por ciento la misma función y no se puede en todos los casos”, reiteró.

Dijo que aunque ya se dio aviso a los directivos del hospital argumentaron que meterán un reporte a la Secretaría de Salud, pero no dan fecha para que ya haya el medicamento y mientras tanto los pequeños no recibirán sus tratamientos.

El etopósido tiene un valor de entre mil 200 a mil 500 pesos cada ampolleta y cada niño requiere entre 10 a 15, depende de su tratamiento. “Nos duele que no haya el medicamento, que haya tanta insensibilidad de las autoridades porque nosotros traemos a nuestros hijos con la esperanza de que se recuperen”, agregó otra de las mamás agraviadas.