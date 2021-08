Decesos por Covid-19 en Veracruz cerca de llegar a 12 mil

Xalapa, Ver.- La epidemióloga Guadalupe Díaz del Castillo Flores informó que los pacientes con diagnóstico probable de Covid-19 que han sido atendidos en los hospitales del estado suman hasta este día 219 mil 068, con resultado negativo, 103 mil 446, permanecen como sospechosos, 12 mil 526; y han fallecido 11 mil 884 enfermos en diferentes municipios de la entidad.

Los pacientes que han dado positivo a las pruebas confirmatorias a Coronavirus desde el inicio de la pandemia suman ya 103 mil 096 residentes de localidades de norte a sur del estado, 4 mil 029 representan a los enfermos actuales, cuyo padecimiento recién inició y se encuentran en posibilidades de infectar a otras personas.

El municipio de Veracruz cuenta con 761 casos actuales, Xalapa contabilizaba 327, Orizaba, 236; Martínez de la Torre, 221; Poza Rica, 183; Córdoba, 164; Cosamaloapan, 143; Tuxpan, 113; Ixtaczoquitlán, 109; y Coatzacoalcos, con 102.

Además de que son los que más casos positivos han acumulado durante la pandemia, también son los que continúan con mayor actividad en la transmisión como otros municipios como Boca del Río, Pánuco, Tierra Blanca, Medellín, San Andrés Tuxtla, Minatitlán, Río Blanco y Nodales siguen con presencia de enfermos que recién desarrollaron Covid-19.

Otros municipios que también están registrando enfermos infectados son Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, La Antigua, Pueblo Viejo, Tihuatlán, Fortín, Amatlán de los Reyes, Lerdo de Tejada, Perote El Higo, Mariano Escobedo y Atzacan, entre otros.

Respecto al seguimiento del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, el secretario de Salud Roberto Ramos Alor, indicó que la jornada para jóvenes de 18 a 29 que se lleva a cabo en el puerto de Veracruz ha tenido muchos interesados.

A la pregunta que le han hecho sobre si pueden dejar de usar el cubrebocas cuando se han vacunado, la respuesta, dijo, es no, pues aunque tengan la primera dosis deben seguir guardando las medidas sanitarias.

No es que la vacuna no proteja, todo lo contrario, pues una persona que no ha sido vacunada, al contagiarse corre mayor riesgo de agravarse e incluso perder la vida. Quienes ya se vacunaron podrán enfermar pero no llegar a una terapia intensiva, la cual es una tragedia. Esa es la diferencia entre estar vacunados o no, asentó.

No deben preocuparse por la marca de la vacuna, les dijo a los jóvenes, lo importante que se vacunen. El mareo leve, el vértigo, el cansancio son síntomas a cierto punto normales, pues hasta el momento no han ocurrido otro tipo de problemas. Les conminó a no tener dudas y acudir por su vacuna.

Por otro lado, dijo que los días para vacunar a las personas que se han ido quedando rezagadas son los sábados y domingos para que den el espacio a los jóvenes de 18 a 29 años.