Decisión de padres regreso a clases, maestros se adaptarían a educación mixta

Veracruz, Ver.- Con una población de más de mil 500 alumnos, autoridades de la Escuela Secundaría Técnica Industrial número 26 ubicada en la ciudad de Veracruz ofrecerán tres opciones de aprendizaje para este regreso a clases presencial y dependerá de la decisión de cada padre de familia.

En entrevista los subdirectores del plantel en el turno matutino y vespertino Silvia Eliza Muñoz Guillén y David Rascón Delgado, respectivamente, indicaron que tal como lo dijo el gobernador del estado, se respetará la decisión de cada padre si desea mandar a sus hijos a las clases presenciales o prefiera que siga tomando las clases en su casa a distancia.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Las autoridades establecerán un consenso con toda la comunidad educativa y padres de familia y ofrecerán tres opciones; que es seguir a distancia, educación mixta, es decir una parte en línea y la otra presencial o toda la población estudiantil presencial.

Muñoz Guillén comentó que en estos días deberán reunirse con todos los docentes para escuchar sus opiniones con respecto al regreso a clases presenciales ya que, aunque la mayoría está vacunada, también escucharán a los padres de familia y a las autoridades para saber las garantías.

“Necesitamos la opinión de los alumnos, los padres, los maestros, como directivos tenemos la responsabilidad de reunirnos con el colectivo y con los comités que nos van a estar apoyando, después de que tengamos el consenso tenemos tres opciones para regresar a clases, la primera es seguir a distancia, la segunda opción es una forma mixta, de mana presencial o a distancia y la tercera que es completamente presencial”, dijo.

En tanto, David Rascón Delgado del turno vespertino aclaró que la institución ya cuenta con todos los protocolos sanitarios

“Se maneja como fecha tentativa el 24 de mayo pero no es inmediata la fecha para el reinicio porque tenemos que conocer la opinión de todas las partes y establecer el mecanismo de trabajo, pero hay que aclarar que si los padres deciden que sus hijos no regresen a clases presenciales, no habrá repercusiones, tengan la certeza que vamos a seguir trabajando como hasta ahora”, agregó.

La Escuela Secundaría Técnica 26 es una de las instituciones con una alta matrícula de estudiantes ya que en el turno matutino hay 839 estudiantes y en el vespertino 736.