Fecha límite para hacer tu declaración anual 2022; ¡SAT no dará prórroga!

Si aún no has realizado tu Declaración Anual 2022 debes saber que la fecha límite está próxima, por lo tanto, es muy importante que cumplas con esta obligación pues ¡el SAT no dará prórroga!, te decimos todo lo que debes saber sobre este trámite obligatorio.

Cabe destacar que, pueden haber algunas sanciones para quienes no cumplan con su declaración, por ello es recomendable realizarla en tiempo y forma.





¿Qué es la declaración anual?





De acuerdo con el diccionario financiero, la declaración anual es un documento en el cual las personas físicas o morales rinden cuenta de todas las operaciones (ingresos y egresos) que realizaron durante el año ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria), con el propósito de cumplir con su pago de impuestos.





¿Cuál es la fecha límite para realizar la declaración anual?





Si eres persona física debes tener en cuenta que tienes hasta el próximo sábado 30 de abril para realizar tu declaración anual, así que aún quedan algunos días.

Si no se realiza, se corre el riesgo de ser acreedor de una multa, las cuales van desde los mil 400 pesos hasta más de 34 mil pesos, dependiendo de la situación fiscal de la persona.





¿Cómo puedo realizar la declaración anual 2022?

Este año el SAT puso a disposición de todos los contribuyentes sus datos ya precargados, por lo tanto solo debes seguir los siguientes pasos: