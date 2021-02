Defensora de los derechos de las mujeres e indígenas acusa olvido en Ixhuatlán de Madero

Catarina Bautista Flores, aspirante a la alcaldía de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, por MORENA, estuvo en Xalapa para denunciar el abandono en que se encuentran sus habitantes, y que aunque el gobierno encabezado por Cuitláhuac García Jiménez les ha volteado a ver, no se ha podido hacer lo que no se hizo en 80 años.

Éste es un municipio de alta marginación, invisibilizado, en el que sus habitantes carecen de todo, desde salud hasta educación e inclusive de lo más básico. Tampoco tienen carreteras, dijo, por lo cual es el momento de que los aspirantes surgidos de la sociedad y sobre todo de extracción indígena que representen a su gente, se empoderen.

En conferencia de prensa en el centro de esta ciudad, indicó que los gobiernos anteriores nunca voltearon a verlos, que estuvieron olvidados, que no les dieron nada, por lo que en los dos años del actual gobierno de García Jiménez no se puede hacer gran cosa, pero sí se está haciendo lo que no se hizo en 80 años. “En dos años no se puede avanzar tanto como quisieran ver muchos de los habitantes”.

Recordó que recientemente el gobernador anunció algunas obras de pavimentación para aquella región, por lo que en ese aspecto el gobierno actual sí ha estado enviándoles ciertos apoyos.

Asentó que del gobierno en turno no tienen motivos para quejarse porque es uno de los que ha volteado a verlos y ha tratado de rescatar sus valores, cosmovisión y su identidad, como tal están empezando a trabajar, a rescatar toda esa parte que se había perdido por muchos años.

Sobre la situación de salud que se vive en aquella región debido a la pandemia provocada por el Covid-19, dijo que sí hay contagios, pero que en el hospital de Ixhuatlán no cuentan con nada, por lo que los enfermos deben dirigirse al hospital más cercano a tres horas de distancia, pues no se debe olvidar que debido a la marginación hay gente en las comunidades que hace tres horas para llegar a la cabecera municipal y de ahí dirigirse a Chicontepec o viajar otras tres horas para llegar a Poza Rica, por lo cual reiteró que están en el completo abandono.

Tres veces más discriminada por ser mujer e indígena

La licenciada en Psicología educativa y en Derecho dijo que al ser indígena náhuatl ha vivido en carne propia la discriminación, la marginación y tres veces más por ser mujer y ser indígena, “sin embargo hoy estamos preparadas, nos sentimos con la capacidad y contamos con las herramientas necesarias para poder aportarle a nuestra sociedad lo que hemos aprendido en este caminar”.

La aspirante a dirigir su municipio ha sido desde hace ya 17 años activista y defensora de los derechos de pueblos originarios y de mujeres vulnerables, pues “hay que recordar que los más vulnerables hemos sido los indígenas, los adultos mayores y las mujeres, por lo cual abogamos porque no haya más discriminación. Rescatemos esos valores, rescatemos la fraternidad y empoderemos nuestras comunidades, nuestra identidad, por eso me pongo el reto de caminar por las comunidades, porque he vivido la discriminación y la sigo sufriendo”.

Ha sido activista y defensora de los derechos de las mujeres y como tal le ha tocado realizar gestiones y activismo social porque las mujeres indígenas necesitan el acompañamiento porque muchas veces las vulneran pero se guardan toda esa violencia porque no cuentan con el recurso ni con quién asesorarse para tratar de salir adelante.

Catarina Bautista Flores sería la mujer en llegar a la alcaldía de su municipio y dice estar segura de que las mujeres y los jóvenes harán historia.