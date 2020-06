Defiende AMLO a Nahle y Bartlett; sector energético está bien representado

XALAPA, Ver.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el sector energético “está bien representado” y agradeció a la secretaria de energía Rocío Nahle García su apoyo, conocimiento, experiencia y honestidad.

Durante la Supervisión de la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación: Refinería ‘General. Lázaro Cárdenas’, en Minatitlán, Veracruz, también defendió al director de Petróleos Mexicanos Octavio Romero Oropeza, “aquí incluyo a Manuel Bartlett Díaz director de la Comisión de Electricidad, los tres me ayudan mucho para el rescate del sector energético”.

El mandatario señaló que, por esa razón, son clientes de la prensa conservadora, lo que debe significarles “un timbre de orgullo”, pues los cuestionan en la prensa que está al servicio de los grupos creados y que se sentían dueños de México y se dedicaron a saquear el país.

No importa que haya estos cuestionamientos, tenemos que seguir adelante, ahora con los hechos de Guadalajara, Jalisco, un intelectual orgánico, tomó partido, o mejor dicho reafirmó su conservadurismo y así otros, que bueno que se definan, nada de medias tintas, que cada quien se ubique en el lugar que corresponde, no es tiempo de simulaciones o somos conservadores o somos liberales, no hay medias tintas

Recordó que cuando estuvo también una mujer en la Secretaría de Energía, terminó su encargo y se fue a trabajar a una empresa privada, “a la que le sirvió cuando se desempeñó como secretaria de energía porque así lo hacían hasta los expresidentes, de manera vergonzosa terminaban de asesores de las grandes corporaciones extranjeras que les habían facilitado mediante la privatización quedarse con bienes públicos, algo completamente indigno”.

Asimismo, aseveró que se están invirtiendo 25 mil millones de pesos en la rehabilitación de seis refinerías del país y reiteró que para el 2023 México será autosuficiente en producción de gasolinas y ya no venderán petrolero crudo.

El plan es procesar en las seis refinerías del país, un millón 200 mil barriles diarios y en la nueva de Dos Bocas 340 mil barriles diarios adicionales.

“Lo que se está haciendo acá en Minatitlán se está llevando a cabo en Salina Cruz, en Tula, en Madero, en Cadereyta y en Salamanca, 25 mil millones de pesos de inversión, 12 mil millones el año pasado y 12 mil este año”, detalló

Durante la Supervisión de la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación: Refinería ‘General. Lázaro Cárdenas’, en Minatitlán, Veracruz dijo que este trabajo se hace no con empresas contratistas sino con los trabajadores, “ingenieros y técnicos de PEMEX que nos están ayudando rescatar la industria petrolera”.

Antes todo se hacía muy adjudicación directa, había hasta equipos de perforación, con el neoliberalismo todo fue contratismo, pura corrupción, en todas estas refinerías hay talleres de reparación que no se usaban o se subutilizaban, ahora se está trabajando con los técnicos, con los obreros para hacer las cosas de manera directa y ahorrar y que rinda más el presupuesto

HUACHICOL

Ya casi se termina el huachicol, dijo el mandatario federal al precisar que en noviembre de 2018 se llegaron a robar 80 mil barriles diarios, “eso era el volumen de combustible robado, más de lo que está produciendo esta refinería, muchísimo más”.

Sin embargo, dijo que ayer, de acuerdo al reporte, solo se robaron 3 mil barriles de 80 mil que se registraba antes.

“Vamos a seguir para que no se roben nada, y esto sucedía porque había tolerancia, contubernio, se sabía incluso en la lógica de hacer negocio por todo y llevar a cabo actos de corrupción, en PEMEX se compraron los sistemas de alarma más sofisticados, sensores para ductos que permitían saber cómo bajaba la presión de combustibles en los ductos y enterarse de una toma clandestina”, dijo.