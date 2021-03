Defraudados por caja de Ahorro en Atzalan, piden intervención del gobernador

Xalapa, Ver.- Esta mañana, habitantes de Altotonga y Martínez de la Torre se manifestaron en plaza Lerdo para exigir la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez luego de que fueran defraudados tras depositar sus ahorros en la caja solidaria de la comunidad de “El Azotal” de Atzalan.

Además denunciaron que el precandidato a diputación federal de Morena por el VII Distrito con cabecera en Martínez de la Torre, Juan Carlos Torres, fue partícipe del fraude a más de 200 personas.

Local Justicia selectiva en caso de Rogelio N, señalan

Una de las afectadas, Rogelia Zavaleta Herrera, señaló que les robaron hace seis años entre 28 y 30 millones de pesos por lo se debe hacer justicia e investigar.

“Hemos andado por todos lados pidiendo ayuda porque nos defraudaron con nuestros ahorros, dinero que nos mandaron nuestra familia que está en Estados Unidos, con las pensiones de adultos mayores, de las mujeres cuando recibíamos Prospera (...) Cuando yo iba a retirar me dijeron que no había dinero, que fuera en 8 días y me dijeron lo mismo, y volví a ir y me encontré con Yolanda, Sergio Méndez e incluso Juan Carlos Torres así nos han traído durante seis años”.

Agregó que incluso Juan Carlos Torres iba a las comunidades de la zona para ofrecer los servicios de esta caja, garantizando el pago de intereses por los ahorros, con lo cual logró que muchas personas invirtieran ahí el dinero de remesas y programas sociales

Explicó que cuando quisieron cobrar sus ahorros y los intereses, la caja dijo que ya no había dinero y que se debía a un error que se resarciría.

Lo anterior no ha ocurrido y a pesar de que existen denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) este caso no avanza y las familias siguen sin recibir su dinero.

“Juan Carlos Torres andaba en comunidades con bocina diciendo que depositáramos ahí porque nos iban a pagar los intereses, y nosotros por querer ahorrar confiamos en ellos. Nos recibieron varias veces y nos dijeron que se comprometían a recuperar el dinero, pero han pasado seis años y hasta ahorita no tenemos justicia. Queremos que el Gobernador nos eche la mano porque Juan Carlos Torres anda peleando un caos cuando no se lo merece porque nos robaron entre 28 y 30 millones de pesos”.

Insistió en la necesidad de que se intervenga ya que aseguran si llega a ganar defraudará a todos de la misma forma que lo hizo con adultos mayores, mujeres y personas en condición de vulnerabilidad.

“Queremos que nos hagan justicia, que lo investiguen para saber dónde está el dinero; él no debe tener un cargo porque si hizo eso con nosotros, con la gente pobre, con los adultos mayores, qué no hará cuando tenga un puesto”.