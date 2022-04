Dejan a 4 municipios sin servicio de bomberos, en la región de Orizaba

Orizaba, Ver.- Bomberos de la Central 119 de Orizaba dejarán de brindar auxilio a los municipios de Mariano Escobedo, Ixtaczoquitlán, Atzacan e Ixhuatlancillo, ya que a pesar de las peticiones, no han recibido respuesta respecto a un apoyo mensual económico, manifestó Manuel Jiménez Cadenas, comandante del cuerpo de bomberos.

En documento sugieren a las y los presidentes municipales de la zona hacer un convenio económico que les brinde una seguridad para gastos de unidades vehiculares e incentivo a los rescatistas voluntarios, pero no han tenido respuesta, “nos ofrecemos a atender las emergencias por incendios, explosiones o afectación por fenómenos naturales a cambio de que nos apoyen económicamente para sufragar gastos de operación de este cuerpo de bomberos”.

Te puede interesar: Quema agrícola consumió 50 hectáreas de pastizal: Conafor

Recalcó es difícil sostener el cuartel, pues realizan labor social, ya que no cobran por los servicios que brindan, a pesar de que les genera un gasto mecánico a las unidades, combustible y gastos corrientes; no obstante, otra opción de apoyo fue meter a 2 o 3 bomberos a la nómina mínima de alguna de las áreas que le permita a los mismos poder generar ingresos y apoyarse, pero no ha sucedido.





Dijo que de ser necesario el traslado por una emergencia fuerte a una empresa en los municipios citados, se verán en la necesidad de cobrar la asistencia para solventar el gasto del combustible, sin embargo, esperan que no pase un desastre para que vean la necesidad de un convenio. Policiaca ¡De nuevo desalojan el Palacio Municipal de Xalapa por olor a gas!

Recordó que desde hace años algunas empresas de la zona industrial de Orizaba e Ixtaczoquitlán brindan apoyo mensual. “La semana pasada llevamos documentos a los municipios de Ixtaczoquitlán, atzacan, mariano Escobedo, no nos vamos a otros lados como Ciudad Mendoza o Nogales porque estos tienen su cuerpo de bomberos y no queremos quitarles la ayuda que les correspondería, solo Orizaba nos apoya mensualmente con 30 mil pesos”.

El capitán recordó la Ley de Bomberos, documento que sigue en espera de validarse por el Gobierno del Estado. Fue el 25 de marzo que la titular de Protección Civil del Estado de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, envió un documento a los y las presidentes municipales del Estado con base en los artículos 58 y 72 de la Ley Orgánica de Municipios Libres, donde recomendó etiquetar un presupuesto municipal para la operatividad de los cuerpos de bomberos de su municipio o los más próximos según la región.