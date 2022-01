Dejan de volar en Papantla y este es el motivo

PAPANTLA, Ver.- Las consecuencias que provoca el cierre de la zona arqueológica de El Tajín podrían ser más severas e ir más allá de lo económico, dado que los danzantes del ritual del Palo Volador lo están dejando por necesidad para buscar una fuente laboral, en algunos casos fuera de Veracruz.

El presidente de la Unión de Danzantes y Voladores A. C., José Morales Vázquez, informa que varios de sus compañeros voladores han colgado la flauta, botines e indumentaria para ir en busca de un trabajo fuera de su comunidad, de la ciudad y hasta del Estado. Ellos han dejado de practicar el ancestral ritual del Palo Volador por el cierre de la zona arqueológica Tajín.

Zona arqueológica del Tajín / Foto: Raziel Roldán | Diario de Xalapa

Refiere que en estos meses han llegado turistas hasta la plaza de la zona arqueológica, pero se van desilusionados al encontrar cerrado el acceso a las ruinas, que finalmente es el atractivo.

Algunos de los voladores continúan realizando el ritual en el Palo Volador en el que se encuentra en dicho sitio, en el que concurren unos 16 grupos de voladores, que se turnan para recaudar el recurso que les sea posible para llevar a sus hogares.

Explica que han sido varias las fechas que les han dado las autoridades para la reapertura de la zona, las últimas en noviembre y después diciembre, pero sigue cerrada, de igual forma, han sido diversos los pretextos de los administradores quienes primero dijeron que por las condiciones de salud por la pandemia, posteriormente cuestiones sindicales y las malas condiciones de los sanitarios y, por último, daños en la instalación eléctrica por el huracán Grace.

Por último, señala que en la plaza de acceso a las ruinas existían 19 negocios gastronómicos, pero 8 ya cerraron al encontrarse en banca rota y los artesanos del lugar siguen reportando pérdidas económicas del 60 y 70%, por lo que hace un llamado urgente a las autoridades para que por fin se reabra la zona arqueológica.

URGE APERTURA

Para el diputado local, Bonifacio Castillo Cruz, no existe razón alguna por la que el Tajín continúe cerrado, ya que quienes la administran "no son médicos" para impedir el ingreso de las personas al centro ceremonial ancestral, por lo que pide que sea reabierta al público.

En entrevista, Castillo Cruz, señala que a su consideración, "no hay razón para que la zona arqueológica de El Tajín siga cerrada, los encargados de ella no son médicos para decirle a la gente que no pueden ingresar".

Piden que se dé la apertura de éste importante destino turístico / Foto: Raziel Roldán | Diario de Xalapa

Abunda al decir que ya el Gobierno del Estado les indicó a los responsables del lugar que existen las condiciones para que opere, "por lo que hacemos un llamado, para que se dé la apertura de éste importante destino turístico".

SIN INGRESOS

Por el cierre de la zona arqueológica los obliga a dejar de practicar el ritual ancestral en busca del sustento de sus familias