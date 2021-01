Dejan sin vacunar al personal del área Covid-19 en el HAEV

Veracruz, Ver.- Trabajadores del del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) denunciaron favoritismo en la aplicación de la vacuna contra SARS CoV 2 desplazando al personal del área Covid-19.

De acuerdo a los denunciantes a pesar de que el gobierno federal aseguró que la vacuna se aplicaría para los trabajadores que se encuentran en la primera línea de batalla en el hospital regional se manejó una doble lista y se privilegió a médicos y enfermeras que no están laborando.

Al personal del área Covid-19 se le pidió esperar a una siguiente ronda y se privilegió vacunar al personal administrativo del sindicato y directivos.

“Aquí en el Hospital Regional están manejando la vacuna al antojo del sindicato y de los directivos, hay gente que está incapacitada por falso Covid y a ellos los llamaron para que se vinieran a vacunar todo porque son favoritos del sindicato, non es justo porque los que están en área Covid les dijeron que aguanten, son a ellos a los que se debe vacunar primero”, denunció el grupo de enfermeros que por miedo a represalias omitieron su nombre.

En su cuenta de Twitter la doctora, Teresa Guzmán Terrones acusó “favoritismo de parte de los directivos del Hospital General”.

“@lopezobrador_ No al favoritismo de una doble lista que se está manejando en el Hospital General de Veracruz desplazando a personal covid de ser vacunado”, “Chequen las listas están vacunando gente que no entró a covid como ocurre en el Hospital General de Veracruz”, “Politico no, pero de favoritismo de parte de los directivos de los Hospitales si como en el Hospital General de Veracruz @HLGatell manejan doble lista”, fue lo que posteo en su cuenta @doctoraterrones