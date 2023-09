Manuel Huerta presenta renuncia como delegado de la Secretaría de Bienestar

Veracruz, Ver.- El delegado de la Secretaría de Bienestar en la entidad veracruzana, Manuel Huerta Ladrón de Guevara dio a conocer que ya presentó su renuncia para buscar la candidatura a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Veracruz.

Espera que este lunes pueda ya estar inscribiéndose en el proceso interno de su partido.

Te puede interesar: "La competencia es entre dos", señala Sergio Gutiérrez Luna

"El presidente fue muy claro, porque aunque la convocatoria no la pida, tiene que haber ética, eso es lo que estamos destacando en esta práctica, yo por eso siempre he dicho, yo ya estoy listo y estoy acabado en mis tareas, claro está que yo me inscribiré mañana, mis mandos saben que estoy ya presentando mi renuncia, y ya sólo falta que el que la decide, me diga, pues si oye ya acá este, vámonos -cuando la estará presentando- no yo ya mañana en la madrugada, la renuncia ya la están enterados mis mandos en sus manos", indica.

El funcionario criticó a aquellos aspirantes que se mantendrán en el cargo público pues queda claro que se acostumbraron a mantenerse en los privilegios.

Local Sergio Gutiérrez Luna se inscribirá a encuesta de Morena en Veracruz

“Hay que mencionar que hay quienes solamente desean mantenerse en un cargo porque se acostumbraron a mantenerse en los privilegios, la verdad es que el aparato que se ha creado ha generado estas circunstancias y se apuntan para eso”.

Reconoció que el interés Rocío Nahle por contender es legítimo, pero dijo que otros quieren seguir en el poder, muchos de ellos procedentes de otros partidos políticos, sobre todo priistas o expriistas.

Te puede interesar: Javier Herrera se descarta para gubernatura de Veracruz; apoya a Rocío Nahle

“De Rocío (Nahle) veo un interés legítimo de dirigir pero veo que todos los que se apuntan queriendo empujarla van con el interés de quedarse, de mantenerse en el poder; el pueblo va a decidir si es que quiere que las cosas sigan al ritmo que van en Veracruz o bien si desean acelerar las cosas”, dijo el delegado de Bienestar.

Huerta Ladrón de Guevara admitió que está listo para lo que venga, pero dejó en claro que el pueblo apoyará a quien decida apoyar y que decida acelerar la transformación.

“En mi derecho de informar, para que el INE no vaya a perjudicar (…) listo preparado, he visto que en Veracruz hay dos proyectos que el pueblo va a apoyar al que el pueblo decida, el que realmente quiera acelerar y profundizar la cuarta transformación, ahí yo me apunto”.

¿Quién quedará a cargo de la delegación?

Insistió que quienes van a decidir las encuestas va a ser el pueblo, no los gobernadores, ni dirigentes, y por ello está tranquilo en la labor que hizo al frente de esta delegación, la cual quedará a cargo sin duda de una persona capaz.

Finalmente insistió que en su caso, sí renunció a su cargo, aunque no sea necesario para no tomar ventaja de dicha posición.