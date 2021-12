Delegado de Morena pide a alcaldes que “agarren tantito de los ahorros”, para llevar gente al AMLOFest

En un evento público el delegado estatal en funciones de presidente de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, pidió a los alcaldes y alcaldesas electas “agarrar tantito de los ahorros” para trasladar a militantes del partido al Tercer Informe de Gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llevado a cabo este primero de diciembre.

El mensaje, que circuló vía WhatsApp, fue grabado el pasado 18 de noviembre en el municipio de Huatusco, durante el recorrido que realizó para reconocer los trabajos de la organización de la militancia del Distrito Federal 13.

En el evento estaban presentes los ediles electos: Ventura Demuner Torres, de Huatusco; Uriel González Alarcón de Camarón de Tejeda; Elizabeth Reyes Morales de Sochiapa; Arantxa Lizbeth Zamitiz Sosa de Soledad de Doblado; Nora María Acosta Gamboa de Totutla, y Mario Mafara Ramírez de Paso de Ovejas, quienes recibieron el mensaje riéndose.

“El primero de diciembre vamos a ir a la Ciudad de México, le pido aquí a mis alcaldes y alcaldesas que nos acompañen, que nos ayuden, que faciliten el traslado de los compañeros y compañeras”, señala en el mensaje.

“¿Quién quiere ir a la Ciudad de México a ir a ver al licenciado Andrés Manuel?”, pregunta a los militantes reunidos en el evento y al momento levanta la mano.

Seguido de ello, menciona: Vamos a decirles aquí a los alcaldes y a las alcaldesas electas que agarren tantito de los ahorros para que nos ayuden.

Tras ello, Ramírez Zepeta hizo uso de sus redes sociales y envió el siguiente mensaje: A la derecha le dolió mucho ver el Zócalo lleno de gente que apoya al Presidente. Con relación al video editado que circula en redes sociales, aclaro que el discurso fue hacia afiliados, simpatizantes, alcaldesas y alcaldes electos, y no con autoridades en funciones, por lo que no podría haber solicitado que se desvíen recursos públicos, algo que nosotros mismos en nuestro movimiento denunciamos cómo excesos del pasado y pugnamos porque no ocurra. El discurso que di en la ciudad de Huatusco fue sacado de contexto con un video editado a conveniencia de intereses de la oposición.

Con dicha aclaración subió un video del mismo evento y en el que dice manifiesta que se trata de un acto con ediles electos.

“Me siento muy contento por estar aquí junto con las alcaldesas y nuestro alcalde electo porque habla del compromiso, de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como soldados del movimiento porque, efectivamente, somos soldados de Morena porque queremos y debemos respaldar al licenciado Andrés Manuel”, manifiesta en el video.

Asimismo, refiere que vienen muchas etapas para la organización, “pero estamos en un momento histórico en el que debemos responderle al proyecto de la cuarta transformación, un proyecto que se formó para beneficio del pueblo, un proyecto que necesita ser respaldado por todos y todas las simpatizantes, los militantes del movimiento, como partido político estamos haciendo muchas actividades”.