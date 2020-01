Veracruz, Ver.- El único sustento con el que una persona con discapacidad mantiene a su familia después de no encontrar trabajo por su condición, fue robado la tarde de este miércoles a las afueras de un centro comercial de la zona norte de la ciudad de Veracruz,

Con mucha impotencia y tristeza, Rodolfo Ortega Bustos, relató que mientras compraba un pastel para celebrar a su suegra dentro del Aurrera de zona norte, delincuentes robaron el taxi que manejaba y el cual es de su propiedad.

Discapacitado de ambas manos, luego de sufrir una descarga eléctrica, el taxi ha sido el sustento para sus dos hijos de 11 y 4 años, así como de su esposa.

Local Veracruz y Coatza, ciudades más inseguras para vivir: Inegi

Me pone triste y me llena de frustración que me hayan robado mi medio de trabajo, con el que he mantenido a mi familia los últimos 11 años, después del accidente que tuve busque una oportunidad en varias ferias del empleo y quedaban de hablarle y nunca lo hacían, se me abrió la oportunidad con manejar un taxi a pesar de mi discapacidad y ahora me lo roban, tengo mucha impotencia lamentó el agravado.

Explicó que se tardó alrededor de 20 minutos dentro del centro comercial y al salir con el pastel en manos, acompañado de su esposa y su hija, se dio cuenta que el Tsuru modelo 2012 con número económico BV4622 ya no estaba en el lugar donde lo había dejado y “que nadie vio nada”.

Detalló que el taxi que maneja tiene algunas adaptaciones para su discapacidad en ambas manos, la cual adquirió después de haber sufrido una descarga eléctrica a los 21 años.

Delincuentes roban taxi a discapacitado; era el sustento para mantener a su familia

Entrevistado luego de interponer la denuncia correspondiente en la Fiscalía regional para iniciar las investigaciones correspondientes, comentó que, pese a su discapacidad, ha buscado siempre salir adelante por el y por su familia.

“Yo trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo, en 11 años que llevo manejando el taxi nunca me han infraccionado ni he tenido que dar vueltas a tránsito más que para entregar los papeles que por placas y permisos, pero de ahí en fuera, hago mi trabajo bien para demostrar que las personas con discapacidad podemos hacer todo, la gente nos debe tener confianza”, agregó.