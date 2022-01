Demanda alcalde de Ignacio de la Llave la creación de un hospital

Veracruz, Ver.- El presidente municipal de Ignacio de la Llave, Andrés Chacón Hernández compromete gestionar la construcción de un hospital en esta ciudad para cubrir la demanda de los pobladores que tienen que viajar de 40 minutos a más de una hora para recibir atención en las clínicas de Tlalixcoyan y Veracruz.

En entrevista revela que en el municipio hay más de 16 mil habitantes y de estos, alrededor del 40 por ciento utilizan como medio de transporte la motocicleta y cuando se presenta un accidente, en el centro de salud de la zona no cuentan con los equipos para atenderlos.

Señala que no hay equipos ni personal para atender ni siquiera un parto a pesar de la demanda.

Explica que las personas que necesitan de alguna atención deben viajar unos 40 minutos para trasladarse al Hospital de Tlalixcoyan o de más de una hora para llegar al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) arriesgándose a morir en el camino.

“Aquí lo urgente y lo que me comprometí fue coordinarme con la Secretaría de Salud para construir un hospital para Ignacio de la Llave, tenemos un centro de salud pero no hay la atención necesaria, no hay para atender partos, cirugías y puedo comentar que aquí hay muchos accidentes en moto, tememos un importante número de ciudadanos que andan en moto y cuando sufren de accidentes hay que llevarlos hasta Tlalixcoyan o Veracruz, son de 40 a una hora y media y en ese trayecto se muere la gente, son minutos muy vitales”, señala.

Asimismo, indica que aunque estuvo a punto de recibir una administración con adeudos en pagos de trabajadores como de energía eléctrica, al igual que otros municipios, se resolvió la situación en los últimos minutos previo al cambio de poderes.