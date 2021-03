Demandan propietarios de terrenos del Sutsem infraestructura urbana y deslinde de terrenos

Veracruz, Ver.- Propietarios de terrenos del fraccionamiento Sutsem, ubicado en la ciudad de Boca del Río demandaron al municipio que los doten de infraestructura vial y urbana, ya que aseguran que llevan cuarenta años de estar pagando puntualmente su impuesto predial y no lo han visto reflejado.

Concepción Ramos González, miembro del Comité Representativo del Fraccionamiento, dijo que son 294 lotes y 254 propietarios, que padecen la falta de agua, luz, alcantarillado y vialidades.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Explicó que desde hace varios años, han solicitado al Ayuntamiento de Boca del Río, que otorgue el deslinde de los terrenos, número oficial y su alineamiento, razón por la cual tampoco pueden vender ni mucho menos construir.

Ya han sido varias veces las que se han acercado al municipio para exponer sus demandas, sin embargo solo han recibido negativas.

“Que no se puede, que no cuentan con la cartografía necesaria para relotificar, hemos pedido posesión de los lotes, deslinde, número oficial y nada”, aseguró en rueda de prensa.

Dicho fraccionamiento tiene una antigüedad de 40 años, y ya han muerto varios dueños originales de los lotes, sin haber podido construir una vivienda digna, manifestó.

“Siempre nos sacan que no quieren que se establezca ahí, otro Infonavit El Morro, o sea no sé porque la distinción de personas, la verdad no me explico, si todos adquirimos esos lotes cuando eso era Potreros y todavía no llegaba la urbanización ahí”, comentó.

Las y los dueños de los lotes, reconocen que no tienen la certeza de que este fraccionamiento este municipalizado, sin embargo ante el temor de que las autoridades los despojen de su patrimonio, siguen pagando el impuesto predial al ayuntamiento de Boca del Río.

El fraccionamiento se encuentra ubicado en la manzana del bulevar Manuel Ávila Camacho, entre Escuela Médico Militar y Juan Pablo II, de la ciudad de Boca del Río.