Había corrupción en SENASICA, no se aplicaban los recursos: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez acusó que desde el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se han entregado millones de pesos a organismos auxiliares particulares para vigilancia de sanidad en Veracruz sin que se generen los resultados que se prevén.

En conferencia de prensa aseguró que existen denuncias por este hecho, las cuales presentará a detalle en los próximos días.

Refirió que por este tipo de actividades se tomó la decisión de dejar de entregar dinero a dichos organismos auxiliares.

¿Qué cantidades ha otorgado SENASICA?

Detalló que en 2019 SENASICA otorgó 104.30 millones de pesos y el Estado 24.5 millones; para el año 2020 la Federación envió 105 millones y el Estado 20 millones de pesos.

Sin embargo, a partir de 2021 desde la administración estatal se determinó que no se entregarían los recursos, sino que se aplicarían de manera directa para la sanidad e inocuidad agroalimentaria.

El mandatario estatal argumentó que no ha existido transparencia en la aplicación de recursos y desde hace dos años en la zona sur no ha subido la categoría de sanidad animal.

Dejó en claro que ello no significa que los organismos se hayan quedado sin dinero, pues en cuatro años han recibido por parte de SENASICA 444 millones de pesos.

“Yo ya no voy a ser cómplice de esa corrupción, no vamos a ser cómplices de seguir dando dinero a unos particulares que no rinden cuenta del dinero que nosotros les otorgamos, pero entonces que la Federación les dé el dinero que no les ha fallado. Les ha dado 444 millones de pesos, no es cualquier cosa, dicen que rinden cuentas y que les consta ustedes, a mí no me consta”, dijo.

Aseguró que se realizará una vigilancia y una investigación respecto al uso, así como aplicación de los recursos, mismos que deben llegar a los espacios determinados.

El mandatario estatal Cuitláhuac García argumentó que no ha existido transparencia en la aplicación de recursos desde el (SENASICA) | Foto: Cortesía | Twitter @SENASICA

¿Existen más estados que desconfían en el actuar de los organismos auxiliares?

“Nosotros sí queremos hacer las cosas bien, queremos que sí haya supervisión, queremos que sí exista una vigilancia y que existan puntos de verificación y entonces decidimos ya no alimentar más donde no hay transparencia del uso de recursos”, comentó.

Destacó que, además de Veracruz, hay otros 11 estados en los que se desconfía del actuar de estos organismos auxiliares.

“Son 11 estados que ya no tienen ese esquema precisamente porque sospechan de ese mal uso, nosotros no vamos a prestarnos a ese esquema, queremos que exista transparencia y que los recursos realmente se apliquen como se debe”, agregó.