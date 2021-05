Denuncia en mi contra es infundada, me quieren bajar en la mesa: Yunes Márquez

Veracruz, Ver.- Luego de la denuncia penal que existe en su contra por presunto abuso de autoridad, coalición, tráfico de influencias, falsificación de documentos y falsificación de títulos contra la fe pública, el candidato a la alcaldía de Veracruz por la alianza “Veracruz Va”, Miguel Ángel Yunes Márquez, manifestó que se trata de un acto de desesperación de Morena.

Dijo que los señalamientos en su contra son una “mentira” porque lo que no le pueden ganar en las urnas se lo quieren quitar “en la mesa”.

Yunes Márquez, insistió en que el gobierno del estado se ha dedicado a perseguir a la oposición ante el nulo trabajo que tienen en favor de la ciudadanía.

Manifestó que la administración estatal busca “hostigar y perseguir” a los opositores, sin embargo, seguirá defendiendo su nombre y trabajar de manera frontal por su candidatura.

“Ahora lo que quieren es hostigar y perseguir a los opositores, pero yo no me voy a dejar, siempre he sido frontal y no voy a permitir que manchen mi nombre y que me inventen cuestiones falsas”, aseveró Miguel Ángel Yunes.

Este día, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias a quienes planteó sus propuestas de reactivación económica entre las que destacó que el primer año todos los trámites del Ayuntamiento serán en línea.

Además de la creación de un Centro Veracruzano de las Mujeres que tendría varias funciones, entre ellas contar con un refugio para mujeres violentadas y un centro de emprendimiento.