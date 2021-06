Denuncian presunta violación a una adulta mayor en Boca del Río

Boca del Río, Ver.- Por medio de una denuncia en las redes sociales, se informó que una mujer de la tercera edad fue presunta víctima de agresiones físicas y sexuales en el municipio de Boca del Río.

La denuncia fue hecha por la comediante veracruzana, Alejandra Rivera exparticipante del programa "Guerra de Chistes" y "Me caigo de risa" quien posteó un video de la agraviada relatando los hechos.

La víctima, identificada como Rosita “N” presuntamente fue agredida durante la madrugada de este martes 15 de junio del presente año dentro de su humilde vivienda que carece de todos los servicios básicos municipales.

“Ella es doña Rosita una persona que no depende de nadie que se vale por ella misma, vive en la colonia Carranza no cuenta con energía eléctrica ni agua potable, el día lunes para amanecer martes fue violada por alguien que entró a su casa y al muy cobarde no le bastó con eso, también le pegó, le enterró un cuchillo hasta dejarla mal y sangrada, es hora de que esto se haga público y si es posible viral para poderla ayudar”, fue el post publicado.

La agraviada relató que fue violentada en dos ocasiones además de la golpiza que le dieron y que tenía ropa llena de sangre como prueba de los hechos.

Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento de las autoridades del Instituto Municipal de la Mujer en Boca del Río o del DIF estatal por lo que la denunciante hace un llamado de justicia por la víctima.