Denuncia periodista agresión por parte del equipo de la candidata Elva Domínguez

Xalapa, Ver.- La reportera de Ruta Istmo Romana Ortega Cruz, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en contra de la candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía del municipio de Ixhuatlán del Sureste, Elva Isabel Domínguez debido a las presuntas agresiones que sufrió por parte de su equipo de campaña.

De acuerdo con la comunicadora, el pasado miércoles 12 de mayo mientras realizaba la cobertura de las actividades de campaña de diversos candidatos, al arribar al punto donde se encontraba la aspirante perredista, sus seguidores le impidieron llevar a cabo su labor informativa e incluso la agredieron ante la mirada de la candidata, quien en ningún momento intervino para detener estos hechos.

"Su gente le hace una valla y yo ya tenía abierta la transmisión, pero dije una reportera con una cámara no le haría ningún daño, pero vi que la cosa se puso tensa (…) cuando ellos sacan a la candidata lo hacen justo para donde yo iba caminando y pensaron que yo iba a insistir en entrevistar a la candidata, nos acorralan, empiezan a golpearme, tengo marcas en los brazos, tengo esguinces y me espanté mucho porque todos hemos manejado notas donde han linchado a las personas y entre el tumulto no sabes ni quién te mató”, dijo.

Local Por incumplir paridad, cancelan 19 candidaturas a Fuerza por México

Expuso que entre las personas que se ve en los videos que existen, están el papá y hermanos del actual alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Wilbert Luis Luis quien, dijo, es el operador político de la candidata “a la hora que ya no resistía, traté de gritar y pedir auxilio y cuando levanto la cara encuentro la cara de la candidata y empecé a gritar y pedir auxilio porque pensé que la candidata iba a detener a sus simpatizantes, pero no hizo nada", indicó.

Sostuvo que se trata de violencia política de género al ser comunicadora y cubrir las campañas políticas por lo que hizo un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que la Fiscalía General del Estado le dé un seguimiento a su caso.

“Al OPLE también porque no es posible que esté participando una candidata que permita la agresión que vio y le pedí auxilio para que calmara a sus simpatizantes y no lo hizo, pudieron haberme matado ahí, estoy lesionada, gracias a Dios no tuve fracturas, sí tuve daños en las cervicales y pido que se haga una justicia pronta, es mi forma de vida, todos los que me conocen saben que vivo de esto, mantengo a mi hijo de esto”, abundó.

Lamentó que este tipo de situaciones ocurran y dijo que espera que las autoridades puedan intervenir para sancionar a los responsables y principalmente evitar que este tipo de hechos continúen ocurriendo dado que en ningún momento intentó criticar o molestar a la candidata del Sol Azteca.