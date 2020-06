Denuncia persona de la tercera edad discriminación por parte de un centro comercial

BOCA DEL RÍO, Ver.- En plena pandemia adultos mayores son objeto de discriminación por parte de empleados de una tienda comercial ubicada en Boca del Río que pretenden establecer horarios de compra para este grupo vulnerable.

De acuerdo con Patricia Montalvo, maestra jubilada, durante la tarde de este viernes mientras acudía a Chedraui Plazas Crystal en esta ciudad, un guardia le prohibió la entrada por el hecho de ser adulto mayor ya que los horarios de compra solo eran de 7:00 a 9:00 de la mañana.

Argumentó que acudió a comprar bajo todas las medidas sanitarias recomendadas por lo que calificó esta acción como discriminatoria, debido a que muchos adultos mayores viven completamente solos y durante esta pandemia deben salir a comprar sus alimentos.

Traté de entrar a las 14:00 horas de este viernes con todas las medidas de prevención y el guardia de la puerta me prohibió la entrada que porque era adulto mayor y que sólo se les permite entrar de 7:00 am a 9:00 de la mañana, esto es indignante, discriminatorio y ofensivo, no puedo creer que siendo un super de tantos años y experiencia en atención a sus clientes, se pongan en ese plan, o acaso intentan hacer algo en ese horario en contra de los adultos mayores y pretenden concentrarlos a una hora determinada

Consideró injusto que se establezca que los adultos mayores solo tengan derecho a comprar en un horario sin importar las condiciones climáticas que se presenten justo en esas horas.

Justo en el horario de las 7:00 los adultos mayores aún están descansando puesto que ya trabajaron muchos años en su vida y es un horario muy pesado, aquí en Veracruz por el calor quizá a esa hora ya andas arriba pero y si hace norte, frio u otro clima, no se ponen a pensar que puede ser un riesgo, debe haber libertad de comprar a la hora que uno necesite las cosas

Indicó que al parecer esa “absurda” medidas como ella la llamo solo se aplica en ese establecimiento ya que acudió a otro Chedraui en la zona poniente de Veracruz y no hubo ningún tipo de prohibición.