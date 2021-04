Denuncia Yunes Márquez que Gobierno del Estado pretende tumbarle candidatura

Veracruz, Ver.- El candidato a la presidencia municipal de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez denunció que desde la Fiscalía General del Estado el gobierno estatal pretende tumbar su candidatura a base de hostigamiento y espionaje.

En un video posteado en sus redes oficiales, Yunes Márquez indicó que tiene pruebas para demostrar que la Fiscalía ha solicitado a jueces de control que intervengan su teléfono celular y de que intentan activar denuncias y ordenes de aprehensión como se ha hecho con los candidatos de la alianza “Veracruz Va”, Rogelio “N”, Gregorio “N” y Nicolas “N”.

NO NOS VAN A DETENER #laluchasigue https://t.co/0S4hEZc1Vn — Miguel Ángel Yunes Márquez (@MYunesMarquez) April 26, 2021

Precisó que el pasado 30 de marzo la Fiscal de Investigaciones Ministeriales, Marcela Aguilera Landeta solicitó a un juez autorizar la intervención de su teléfono celular argumentando que necesitaba información para demostrar que no cumple con los requisitos para participar como candidato a la presidencia de Veracruz, así como imputarle delitos para procesar una acción penal.

Local “No vengo a cobrar venganza”, dice gobernador en casos de Yunes Linares y Karime

“La Fiscalía se ha convertido en brazo ejecutor para perseguir y meterse en el proceso electoral, la estrategia es activar denuncias y ordenes de aprehensión en contra de candidatos ganadores como, Franco, Gregorio y Nicolas (..) La Fiscalía no solo ha querido intervenir mi teléfono, desde el mes de enero de este año la Fiscalía hizo requerimientos de información acerca de mi lugar de residencia a los ayuntamiento de Veracruz y Boca del Río, así como la Comisión de Electricidad, Teléfonos de México y al Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía que debe dedicarse a perseguir delincuentes hoy esta dedicada a escuchar las llamadas de la oposición e investigar en donde viven, me pregunto si la Fiscalía no tiene asuntos más importantes que saber en dónde duermo, que como o con quien hablo, me cuesta trabajo pensar que saber mi lugar de residencia sea más importante para la Fiscalía que procurar la justicia para sus víctimas”, fue parte del mensaje.

Consideró que resulta indignante que utilicen los recursos de una dependencia cuando hay cientos de crímenes sin resolver.

En ese sentido acusó que el gobierno del Estado es represor y que quiere quitarle la candidatura a como de lugar por lo que podrían recurrir a jueces cómplices.

“Por órdenes del gobernador el Tribunal Electoral de Veracruz intentará anular mi candidatura al inicio de la campaña, la decisión final no es del Tribunal, defenderemos el derecho de los veracruzanos a elegir libremente en las instancias federales que son las que tienen la última palabra”, agrego.