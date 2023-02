¿Trabajarías en lugar agrietado y húmedo? Biólogo denuncia carencias

Armando López Ramírez, miembro del Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad Veracruzana (Inifor-UV), expone daños a la infraestructura y falta de equipamiento en su área de trabajo que, asegura, limitan la investigación científica.

En su cubículo ubicado en las instalaciones del Inifor, en el interior del parque El Haya, evidenció la humedad, agrietamiento en el piso, carencia de microscopios, entre otros problemas.

“Más que una denuncia es hacer catarsis porque no harán nada”, expresa con resignación quien ha trabajado 45 años como investigador de la UV y dice tener entre sus deseos donar obras que están en riesgo por la humedad.

Microscopios corren peligro por la humedad | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Local Sin negociación favorable, mañana estallaría huelga en cinco regiones: Setsuv





“Si fuera piso parejo no diría nada. Mi pecado es no ser doctor. Le dan prioridad a otras personas del equipo de la dirección y a mí no me hacen caso. Por más que pido, no hay nada”, declara.

López Ramírez añade que la humedad pone en riesgo volúmenes especializados en el tema de hongos, así como negativos fotográficos de investigaciones pasadas.

En cuanto al acervo de libros, se trata de obras editadas en México y otras especiales enviadas por los autores de países como Japón y Suiza.

El también divulgador de la ciencia expone que otro de los problemas en su área es que los lentes de los microscopios están llenos de hongos. A sus 70 años de edad, manifiesta que él “ya va de salida”, pero no quiere dejar el lugar sin dar a conocer públicamente las condiciones en las cuales desempeña su trabajo.

“Hacen falta microscopios; los que están, aunque los repararan, rápidamente se descompondrían porque lo primero es quitar la humedad. Los aparatos ya dieron de sí. Yo no cuento con equipo”, asegura.

A partir de una publicación en redes sociales, dice que el director del Instituto le comentó que no hay una petición oficial. “Él acaba de llegar y yo lo he estado pidiendo desde hace muchos años. Si lo hago, pasados cuatro años me dirá que no se pudo, que no hubo presupuesto”, sostiene.

Vuelve a leer: Llueve mucho en Xalapa pero hay escasez de agua potable; ¿hay solución?

Armando López Ramírez reitera que trabajar así limita su labor. Mantiene una pequeña esperanza en que al exponer la problemática algo suceda para bien del Inifor y de la sociedad en general. Anota que la ciencia se hace por y para los demás.

Armando López dice que ya ha hecho la denuncia y nadie le hace caso | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

A pesar de haber existido el contacto, sobre este tema no hay declaraciones oficiales ni del director del Instituto ni de ninguna otra autoridad universitaria.