Ya hay deslaves y encharcamientos, afirman habitantes en colonias de riesgo

Habitantes de colonias de la periferia de esta ciudad dicen vivir con incertidumbre y temor a causa de las lluvias que podrían provocar derrumbes o deslaves que afecten sus viviendas.

Durante un recorrido realizado por las colonias Lomas de Chapultepec, Altamira, 9 de Abril, Comercio y Jaramillo, entre otras situadas en cerros y laderas, vecinos dijeron que a la fecha lo más que se ha registrado son algunos deslaves y encharcamientos que no ponen en riesgo a los habitantes.

En la zona fácilmente se pueden ver casas construidas en partes altas de cerros, entre árboles y cerca de desniveles que no dejan de sufrir erosión con el paso del tiempo.

Entre los colonos hay quienes dicen que llevan más de 30 años viviendo en esa situación y que han dejado de creer en las promesas de ayuda, pues a la fecha han tenido que aprender a vivir con miedo e incertidumbre cada vez que llega la temporada de lluvias y huracanes.

Javier Flores, vecino de la colonia Comercio, sostuvo: "vivir entre cerros siempre es un riesgo, pues nunca se sabe cuándo podría haber derrumbes".

Por su parte, María Mercedes, habitante de la Lomas de Chapultepec, señaló: "por acá vivimos entre el lodo y encharcamientos, entre caminos casi intransitables y que empeoran con las lluvias. Autoridades van y vienen y aunque prometen ayuda, simplemente no cumplen".

Antonio Alarcón, vecino de la Altamira, señaló: "las lluvias no han sido tan intensas en lo que va de esta temporada; hay uno que otro deslave que no es de riesgo. No podemos estar tranquilos, pues si se viene un aguacero fuerte, seguro habrá daños, pues vivimos en el mero cerro".

A la fecha, coinciden los vecinos, solo les queda estar pendientes de las condiciones climatológicas para saber cómo actuar en caso de alguna contingencia en sus colonias.

Además, también solicitan a la Secretaría de Protección Civil y a la dirección de Protección Civil de Xalapa, no actuar solo en consecuencia, sino de manera preventiva para la tranquilidad de quienes habitan en colonias vulnerables ante las lluvias.