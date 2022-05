Denuncian irregularidades en detención de menor; ¿de qué lo acusan?

Veracruz, Ver.- Familiares de Diego “N”, un menor acusado de presunta violación piden a las autoridades encargadas de la justicia investigar a fondo el caso para demostrar que hay inocencia y que todo es una calumnia.

Este sábado, amigos y familiares del estudiante de secundaria realizaron una marcha que terminó en una vigilia de oración para pedir justicia por el menor quien el pasado 21 de mayo fue detenido en cumplimiento de una orden judicial.

A través de las redes sociales con el hashtag #JusticiaparaDiego se ha hecho una campaña para pedir por el joven a quien la familia lo señala como inocente. Yesenia Torres, madre del menor de 14 años asegura que la orden de aprehensión se dio bajo muchas irregularidades ya que hombres a bordo de una camioneta negra sin placas lo jalonearon y a punta de golpe lo subieron a la unidad, sin dar más explicaciones ante la mirada atónita de los vecinos, ya que el niño se dirigía a la tienda a comprar una bolsa de hielos. La mujer narra que creyó que era un secuestro, pero minutos después recibió una llamada amenazante de que su hijo tenía orden de aprehensión y que había sido trasladado a las instalaciones de la Policía Ministerial.

“Me llamaron que mi hijo estaba acusado de pederastia, de violación, cuando llegue a la Ministerial a mi hijo lo tenían esposado, no le leyeron sus derechos, todo se hizo bajo muchas irregularidades, me maltrataron diciéndome que no me lo iba a llevar, se lo llevaron a Palma Sola, él es un niño, tengo las pruebas para demostrar su inocencia pero me han cerrado las puertas, por el contrario hay toda una guerra sucia en redes sociales, en medios acusando a mi hijo”, externa.

Asimismo, la madre ha pedido a la parte acusadora retractarse de las acusaciones tan graves que se le ha hecho a su hijo ya que le están destrozando la vida por un delito, que asegura no cometió.

“Yo le pido a la gente que no deje de orar porque mi hijo porque es inocente, él es un niño bueno de casa, nunca ha tenido un problema con nadie, yo no eduqué a ningún delincuente y de lo que se le acusa es mentira (..) yo le pido a la parte acusadora que reconsidere lo que está haciendo con el niño, es un niño inocente que le están destruyendo su vida, le están quitando de su seno familiar de donde él creció, yo le imploro, me pongo de rodillas que si tiene algo contra mí, si les debo algo yo se los pago pero que no se ensañan con mi niño él está sufriendo donde está” es la súplica de una madre.