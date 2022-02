Denuncian negligencia: "de docente a atendida", lleva casi un mes hospitalizada

Orizaba, Ver.- Docentes del jardín de niños indígena bilingüe "Josefa Ortiz de Domínguez", de Rincón Tuxpanguillo se manifestaron afuera de la clínica-hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de esta ciudad y exigieron atención para una de sus compañeras que lleva 26 días internada en ese lugar sin recibir atención y sin un diagnóstico de qué es lo que padece.

Mencionaron que su compañera entró con un abceso y anemia, le hicieron una biopsia por la que le dejaron una herida de 15 centímetros y como le han estado abriendo, la herida se le hizo más grande, de 30 centímetros, y está expuesta a una infección, está muy delicada; por lo que exigieron a las autoridades de la delegación estatal del ISSSTE dé una buena respuesta a sus familiares, pues acusan hay negligencia.

“Pedimos una subrogación y que la canalicen a un hospital de tercer nivel donde sí le puedan dar atención. Tenemos entendido que cuando el ISSSTE no puede llevar a cabo estos servicios médicos tiene que subrogar con otro hospital esa atención, la maestra es derechohabiente y cuenta con ese derecho”, aseveraron.

Su preocupación es porque además de no recibir la atención, ni informar a los familiares el resultado de las biopsias que se le han realizado, se mantiene porque el director, Rogelio Guerrero Bustamante, les dijo que no puede dar la subrogación porque no se ha llevado a cabo todo el proceso, sin embargo, tienen conocimiento de que Veracruz ya dio una negativa, desde el 4 de febrero y dijo que no podían brindarle la atención.

Quien sí salió mientras se manifestaban fue el subdirector de la institución quien les notificó que la paciente sería trasladada, hoy, al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

“El traslado será en ambulancia y con todos los protocolos establecidos, con el conocimiento de los médicos de allá y su atención ya está vista con las autoridades correspondientes”, les dijo.

A la inquietud de que no recibiera atención en ese hospital, pues hace días les dijeron que no la podían atender, explicó a las docentes que la especialidad de la que requiere atención, sí la hay y se la brindarán en el Hospital Regional de Veracruz.

Finalmente, los docentes señalaron que mantendrán su plantón afuera de la clínica-hospital del ISSSTE hasta que constaten ellos mismos que su compañera es trasladada y llegue al Hospital de Alta Especialidad en Veracruz.

