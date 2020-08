Denuncian negligencia médica en Hospital de Tarimoya; padre dice que dejaron morir a su bebé

Veracruz, Ver.- La presunta negligencia médica del personal del Hospital de Tarimoya en la ciudad de Veracruz provocó la muerte de una bebé en el vientre de su madre.

Según, Abel Hernández Pérez originario de la ciudad de Paso de Ovejas, desde el pasado sábado trajo a Veracruz a su esposa porque traía fuertes dolores y al parecer estaba a punto de parir tras haber arrojado coágulos de sangre, pero el personal le negó la atención argumentando que apenas tenía un diámetro de dilatación y que se debía esperar.

Explicó que para no regresar a Paso de Ovejas fueron a casa de unos familiares a esperar que avanzara la dilatación, pero su esposa Leonides Galindo de 23 años continuaba con dolores por lo que regresó al hospital para insistir.

“El día sábado a las 9:30 que llegamos a Veracruz la ingresaron, pero me la regresaron porque según ellos tenía solo un centímetro de dilatación y que tenía que esperar aunque ya traía sangrado, me la lleve a casa de unos tíos pero regresamos a las 5:30 de la mañana porque seguía sangrando y bueno me la ingresaron otra vez pero me volvieron a decir que tenía que esperar y me salieron que dos semanas más, yo dije que eso no podía ser porque según el control la bebe tenía que nacer el 24 y era primeriza luego se adelanta”, detalló.

Indicó que, aunque en la madrugada del domingo trató de que ya la intervinieran por el fuerte sangrado fue hasta las 9:30 de la noche que finalmente la ingresaron y a las dos horas le dieron la noticia de que la bebé ya no tenía movimiento y que era probable que estuviera muerta.

“A las 11 me dan la noticia de que la niña no tenía ningún latido y que no tenía movimiento, que era probable que la niña estaba muerta. Mi esposa siguió en labor de parto ya con la niña fallecida”, dijo.

Acusó que esto fue una negligencia médica ya que su esposa estuvo más de 15 horas sufriendo y aunque pidieron la atención la regresaron en dos ocasiones señalando que faltaba tiempo cuando la mujer presentaba fuerte sangrado.

“Mi esposa llevó todos sus controles y la ginecóloga nos comento que a más tardar era el 24 el día del alumbramiento, aunque podía ser antes y ahora me salen que traía el cordón mal, están buscando justificaciones para no aceptar su responsabilidad”, insistió.

Mencionó que su mujer se encuentra en observación para descartar cualquier infección pero advirtió que procederá penalmente contra los médicos Tomas “N” y Jorge “N”, este último asistente de dirección porque a pesar de que pidió la atención, lo ignoraron poniendo en riesgo también la vida de su esposa.