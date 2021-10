Denuncian presunta negligencia médica en Hospital de Alta Especialidad de Veracruz

Veracruz, Ver.- A causa de presunta negligencia médica y una presunta muy mala atención por parte del personal del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV), un joven de 19 años agoniza en la cama del nosocomio denuncian familiares.

De acuerdo con Deysi Portilla, tía de Marvin Portilla Hernández, su sobrino sufrió un accidente el pasado 8 de agosto y desde entonces fue ingresado de urgencia al hospital ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre.

Indica que desde su ingreso, el personal, a pesar de su gravedad no se le dio la atención requerida y lo colocaron en un área sin aire acondicionado junto a pacientes de Covid-19 y otras enfermedades como tuberculosis que fueron factor para empeorar su estado.

“Estuvo cinco días sin recibir atención que porque no había espacio, cuando le encontraron piso no había clima ahí, lo pusieron junto a pacientes de otras enfermedades y llevamos casi dos meses pidiendo que lo atiendan porque no le curan las heridas se les han ido infectando. Las úlceras que tiene están infectadas, no lo bañan, no lo cambian, el personal se avientan la pelota que a ellos no les toca que les toca a otros y cuando lo hacen, lo hacen de mala gana, es una tristeza lo que se vive”, denuncia.

Actualmente el estado de salud de Marvin es muy delicado, está en agonía ya que sus heridas están muy infectadas y puede morir en cualquier momento.

Señala que aunque buscaron hablar con el director del Hospital para pedir una mejor atención y su cambio a otra área, los guardias de seguridad impidieron el acceso y el personal se mostró inhumano pese a que se trataba de un joven con toda una vida por delante y que su obligación era tratar de salvarlo.

Reconoce que aunque el estado de su sobrino siempre fue grave debido al accidente, todo empeoró por la mala atención que dio el personal y ahora esperan un desenlace fatal.

Hasta antes de sufrir el accidente, Marvin era un chico que amaba jugar fútbol y al terminar un partido un grupo de amigos se ofrecieron a llevarlo a su casa sin imaginar que la unidad en la que viajaban volcaría en el tramo de Paso del Toro-Veracruz y de todos los ocupantes, sólo él, resultó herido de gravedad.