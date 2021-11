Denuncian presunto fraude de empresa de banquetes en Xalapa

Xalapa, Ver.-La señora Míriam Marín denuncia que está siendo defraudada por un servicio de banquetes y que además de ella habría otras tres personas que estarían en la misma situación.

Explica que contrató sus servicios para una fiesta de 15 años el próximo 27 de noviembre, pero ahora le dijeron que "ya no trabajan” y también se niegan a devolverle lo que dio de anticipo y que asciende a 66 mil 500 pesos de un total de 80 mil que contempla el contrato.

Local Competencia es buena, absurdo quitarla en México: Diez Francos

“En el Evento me dicen que lo iban a hacer el 27 de noviembre en el salón Quinta de Don Porfirio y ahorita me salen con que se lavan las manos, que ya no trabajan y no me quieren ni devolver el dinero, ya se lavaron las manos y no me quieren ni devolverme el dinero”.

Refiere que nadie de esa empresa les ha podido dar respuesta y ahora “se esconden” por lo que está pidiendo que se responda por el pago.

“Yo fui a su oficina en Murillo Vidal, el problema es que les depositamos a su esposa en las tarjetas y ni uno ni otro quieren dar la cara, tengo firmas del señor Álvaro y es el que no me quiere dar la cara, ya me bloqueó, hemos ido a buscarlo a su casa, era un evento de 15 años para el 27 de noviembre”.

Refiere que el servicio incluida el salón y banquete de tres tiempos, y ahora no les quieren regresar el dinero.

“Ya fuimos a las oficinas, ya desaparecieron y el problema es que hace un mes me pidieron la cantidad de 11 mil pesos y ahorita me dicen que hace dos meses ya no están, entonces cómo es posible que, si desde hace dos meses ya no están, hace un mes me pidieron la cantidad de 11 mil pesos para poder hacerlo”.

Adelanta que presentará una denuncia formal por la cantidad de dinero que ha entregado. Precisó que en enero dio una cantidad, en septiembre otra y ahora debía dar otra parte, pero ya no pudo hacerlo porque no hay quien dé la cara.