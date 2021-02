Denuncian tráfico de influencias dentro del sistema judicial de Veracruz

Veracruz, Ver.- Con la protección del sistema judicial de Veracruz un presunto feminicida goza de impunidad denunció María Eugenia Cruz Mejía víctima de intento de feminicidio quien clama ayuda para ella y su hijo.

En entrevista relató que hace casi cuatro años estuvo a punto de morir a manos de su expareja quién, aunque fue detenido en flagrancia, sus relaciones dentro del Poder Judicial le han permitido beneficios como un amparo y el arraigo domiciliario.

Denunció que, aunque ya recorrió varias instancias legales desde la Comisión de Derechos Humanos, Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial del Estado y demás, en todas hay la instrucción de “dormir” su caso para que el hecho quede impune.

Además de que presentó una demanda civil para la lograr la patria potestad absoluta de su hijo de 7 años y una pensión y las autoridades le han negado el beneficio.

“Ya no sé qué hacer, estoy desesperada, no hay quien me quiera ayudar porque en Derechos Humanos me dicen que no les corresponde y todos están coludidos dentro del sistema judicial, mi agresor es hijo de un actuario del Poder Judicial, el juez es pareja sentimental de la abogada de mi contraparte, la asistente del juez es abogada de mi contraparte e hija del fiscal adscrito a mi juicio, todos me han negado protección, tengo una demanda civil para custodia y pensión de mi hijo yo necesito que alguien me ayude”, suplicó en medio de lágrimas y desesperación.

Reconoció que vive atemorizada ante el tráfico de influencias dentro del poder judicial porque fue víctima de un intento de feminicidio en el 2017 y a la fecha todas las autoridades han tratado de detener la condena contra el presunto agresor.

“Soy una mujer que fui víctima y este tráfico de influencias me impide alcanzar la justicia al contrario todos se unen para proteger a mi agresor porque esta muy bien relacionado, soy víctima de violencia y pido que alguien me ayude”, insistió.

En rueda de prensa la afectada mostró los documentos que ha presentado en diversas instancias para poder acceder a la justicia.