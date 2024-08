“Estamos infestados de pulgas” denuncian vecinos de la colonia 2 de abril de Xalapa

Xalapa, Ver.-Una plaga de pulgas acecha a vecinos de la colonia 2 de Abril de esta ciudad quienes dijeron llevan días denunciándolo a la autoridad municipal.

El hijo de 7 años de César Montero está lleno de piquetes en el cuerpo derivado de estos insectos, que afirman, se generaron en un domicilio de la zona ante la falta de orden e higiene.

"Estamos infestados de pulgas", dijeron las personas inconformes de la calle privada del 57 al señalar que, aunque han tomado medidas de manera particular, es necesaria la atención de la autoridad.

"Nos dimos cuenta desde hace como 20 días, un poquito más, pero las pulgas no son de un día para otro, esto tiene más tiempo, y siempre hemos visto como tiene la casa esta persona, llena de basura, tiene animales encerrados, no los baña, los tiene en condiciones deplorables, no les da de comer y ya explotó esta situación porque ya le se salió de control, está llena la calle", explicó César.

Él notó que había un problema de pulgas porque se le metieron a su vehículo que dejaba en la calle, lo que provocó que él se llenara también de insectos.

El más afectado, señaló, fue su pequeño, pues fue picado en las piernas, el pecho y la espalda y aunque hablaron con la persona que sería responsable, lo negó, y se vieron obligados a acudir con la autoridad municipal.

“Cuando me llené de pulgas en la desesperación me fui a comprar un producto carísimo, pero no es redituable porque sigue lleno de pulgas aquí, ese me sirvió para el carro de inicio, la sala y el cuarto de casa, después nos recomendaron otro que es tóxico, pero de uso urbano y ese es el que usamos”, añadió.

No son los único afectados, otras vecinas, anteriormente habían acudido a algunas áreas del ayuntamiento para plantearles la situación sin respuesta y finalmente llegaron con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil ayer.

“Fue desde la semana pasada, pero el día que acudimos no encontramos al alcalde y se había hablado con esta persona de manera amable pero como no teníamos respuesta del ayuntamiento, fuimos ayer a lo de puertas abiertas, le mostramos toda la evidencia, llevamos el escrito, la evidencia en fotografías y le dije al alcalde que yo llevaba pulgas ayer, seguramente dejé pulgas en la sala de cabildo, fuimos como cinco personas a verlo”.

Incluso reveló que, de acuerdo con lo dicho por el alcalde, hay otros lugares de la ciudad con el mismo problema.

“Las pulgas pueden transmitir enfermedades, y no nos hemos atendido porque no hemos acabado con las pulgas, entonces ahorita esperemos que se logre resolver con el tratamiento que van a dar y también nosotros lo vamos a checar”, añadió.

Expuso que por ello este día llegó personal de la dirección de Salud para realizar la fumigación correspondiente.

Y es que los vecinos narraron que en temporada de calor y cuando empezaron las lluvias, vieron hasta ratones en la banqueta que la vecina de la vivienda afectada nunca retiró.

¿Qué dijo la dirección de Salud sobre la plaga de pulgas en la colonia 2 de Abril de Xalapa?

Cerca de las 11:00 horas de este martes personal de la dirección de salud empezó a dar a conocer a los vecinos que se fumigarían las viviendas y la calle como medida de precaución y atención al problema por lo que los llamaban a salir por un momento de sus casas.

La directora Olga Alarcón Ricadez afirmó que se controló la situación y rechazó que este problema se dé en otras zonas de la ciudad.

“Ayer llegaron vecinos llevándole la problemática al alcalde quien dio la instrucción para estar hoy aquí presentes atendiendo el problema de pulgas que lamentablemente se ha expandido a otras casas, pero estamos trabajando de la mano con la empresa que es la que se va a encargar de fumigar la zona”.

Señaló que los vecinos notaron las pulgas en paredes, ropa y su piel, “hoy nos damos a la tarea de atender esta situación y esperemos que hoy mismo quede resuelto”.

Dijo desconocer la razón de la plaga y descartó que los animales que se encuentran en el domicilio señalado por los vecinos estén en mal estado.

“Los animales están en buen estado, se les dio recomendaciones a la poseedora de estos animales y ahorita son tres los que están en esta casa y los van a retirar de ahí y se los van a traer a otro domicilio porque la dueña tiene dos casas y esos animales por lo que ella comenta y hemos visto están en buenas condiciones”.

Tras la queja de los piquetes a un menor de edad, refirió que se tendrían que hacer los estudios para determinar si realmente obedecen a las pulgas.