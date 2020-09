Denuncias contra panistas y expanistas por corrupción, no afectan imagen del PAN: José Luis Sosa

Boca del Río, Ver.- Las denuncias por corrupción que a nivel nacional hay contra panistas y expanistas no afectan la imagen del Partido Acción Nacional (PAN) porque no hay pruebas de corrupción, sí las hay que paguen los que tengan que pagar. El PAN como institución no puede ni debe meter las manos al fuego por nadie.

Así lo expresó José Luis Sosa González, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Boca del Río, quien aseguró que lo que hace el presidente con esas denuncias y declaraciones, es desviar la atención de su mal gobierno, “si el presidente tiene pruebas que las presente”.

Dijo que las denuncias no se someten al juicio ciudadano como en una consulta, sino que si hay algún delito que perseguir se tiene que ir ante la autoridad correspondiente para poder denunciar.

“Yo creo que más bien es una cacería de brujas para desviar la atención del pésimo gobierno que tiene Morena tanto en la república como en los estados y municipios que gobierna”

Aseguró que en el PAN hay unidad, pero que existen diferentes posturas de los mismos grupos como lo hay cualquier comunidad, “hay veces están en desacuerdo ante ciertas situaciones, pero ante el instituto político, una vez se tenga un proceso electoral, seguramente vamos a salir todos juntos y unidos por el bien de México más que del partido”.

Afirmó que están esperando los tiempos que marcan los reglamentos del PAN para los eventos electorales, por lo que están pendientes de las indicaciones que les den el Comité Directivo Estatal y el Comité Ejecutivo Nacional del partido blanquiazul.

Respecto al hecho de que se le haya negado el registro a México Libre como partido político, Sosa González dijo que al ser Acción Nacional un partido democrático, todos aquellos entes que quieran participar en la democracia de México son bienvenidos.

Aseguró que ese hecho no los afecta ni los beneficia, “pero estamos conscientes de que todo aquel que quiera participar en la democracia de México para mejorar, adelante. No nos afecta, nosotros creemos que hay miles de mexicanos que sin ser parte del partido creen en la ideología del PAN y conocen el trabajo de Acción Nacional y creo que seguiremos teniendo el respaldo de la ciudadanía porque el PAN sí sabe gobernar”.

Sobre el hecho de que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros haya ido a realizar labores de limpieza en Veracruz, el dirigente panista afirmó que es lamentable que hagan pan y circo.

“Con un aparato tan voluminoso para venir a chapear 20 metros cuadrados de pasto, cuando la inseguridad en el país y en el estado está rebasada. Es increíble la cantidad de elementos de la policía y de la Guardia Nacional que estuvieron resguardando la seguridad de Eric Cisneros cuando deben de resguardar la seguridad de los ciudadanos. Creo que lo que costó en logística esa chapeada de los 20 metros cuadrados, hubieran chapeado a todo Veracruz. Es lamentable lo que hicieron con ese programa”, finalizó el dirigente municipal panista.