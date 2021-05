Denunció abuso sexual por parte de su padrastro...pero teme por su vida

Veracruz, Ver.- Tras 13 años de abuso sexual cometido por su padrastro, un exteniente de la Marina, una joven veracruzana presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) pero ahora las autoridades parecen alentar el procedimiento, poniendo en riesgo su vida.

Ariadna “N” con ahora 21 años de edad, relato que, desde muy pequeña, sin tener conocimiento acerca de su sexualidad, comenzó a ser víctima de abusos de parte del marido de su madre, Gregorio “N” exteniente de fragata de la Secretaría de Marina.

Recordó que tendría como 7 u 8 años cuando empezó a abusar de ella, pidiéndole que le hiciera sexo oral.

“Hago publico el abuso hacía mi persona, no es de ahorita, es un abuso del que he sido víctima desde mi niñez, desde los 7 u 8 años de edad de mi padrastro, Gregorio, el es esposo de mi mamá, el ahorita es retirado de las Fuerzas Armadas de México y yo hago este llamado porque no es la primera vez que me hace estas cosas, me ha pegado y mi mamá sigue encubriéndolo, en vez de creerme a mi que soy su hija, tengo mucho miedo porque el tiene mucha influencia y no se si llegue a pasarme algo”, dijo.

Indicó que el pasado 8 de mayo presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, bajo el folio de la investigación UIPJ/DXVII/FESP2/1551/2021 pero a la fecha no le han dado ningún documento de protección y teme por su vida.

“La Fiscalía no ha hecho nada, no me ha dado mi orden de restricción, no me ha dado ningún papel y me dicen que me llegará a correo, pero ya llevo 8 días así, fui a la Fiscalía del Medano del Perro me traen a las vueltas, ya pasé todos mis dictámenes, me acerque a la Fiscal y me dijo que hasta el martes me dan la cita, me urge mi orden de restricción porque si llega a pasar algo sería una más, una carpeta más”, denunció.

Relató que dentro del hogar siempre fue señalada como responsable de todo por parte de su padrastro y su propia madre, quien al parecer siempre estuvo enterada del hecho y no hizo nada para ayudarla.

“Siempre que se pelean dicen que yo tengo la culpa, yo le dije a mi mamá todo lo que el me venía haciendo desde chiquita, me amenazaba, me obligaba a hacerle sexo oral y hasta me decía que iba a tomar chocolate para que eso me supiera así, siempre lo hacía y mi mamá le creía, un día lo encontró en mi cama, tenia como 12 años y no hizo nada”, relató en medio de lágrimas.

Comentó que al parecer su madre tiene videos y fotografías de los abusos que ha venido sufriendo desde niña, pero se ha encargado de encubrir a su esposo por encima de su propia hija.

Recordó que años atrás intento demandar a su padrastro, pero su madre detuvo el proceso porque era menor de edad y ya en la casa, sufrió por todos los golpes que el sujeto que propinó.

Ante esto, hizo publica la situación por redes sociales y fue que se enteró que su padrastro también incurrió en varias violaciones contra cadetes mujeres de la Marina.

“No diré nombres, pero llego a mi una chica que me dijo que él abusaba de su cargo, las arrestaba y las manoseaba hay casos, pero ninguna se atrevió a denunciarlo”, agregó.

Ariadna decidió abandonar la casa de su madre y busco apoyo con otros familiares pero desafortunadamente las autoridades encargadas de la procuración de justicia están alentando el proceso de investigación y mientras tanto teme por su vida ante las influencias de su padrastro.