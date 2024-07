Deportista paralímpico pide apoyo para recuperar su empleo en la Oficialía de Xalapa

Xalapa, Ver.- Gerardo Lima Perales, integrante de la Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas del estado de Veracruz, pide apoyo a las autoridades para recuperar su empleo en la Oficialía Xalapa del Registro Civil.

Identificado como basquetbolista adaptado con 52 medallas ganadas, explica que fue señalado de haber alterado un acta de defunción con un dato que generaba intereses económicos.

Puedes leer también: Necesario que crezca entre personal de salud la capacitación en cuidados paliativos: DIF Xalapa

Detalla que hasta octubre del 2023 se desempeñaba como capturista y fue destituido de su labor por acusarlo de escribir “casado” en lugar de “soltero” en el campo de estado civil de un fallecido, con lo cual, supone, se abría la posibilidad de cobrar un seguro de vida.

Tajante, niega haber hecho esa captura que llevó a que le levantaran un acta administrativa en su trabajo y fuera demandado por una asegurada, para luego ser destituido.

Local Dan "banderazo" de la “Operación Salvavidas Verano 2024” en Veracruz

El padre de dos hijos, de siete y 12 años, recuerda el 9 de octubre de 2023, cuando perdió su empleo, luego de haber mantenido una relación laboral de cerca de 15 años con el municipio xalapeño.

Gerardo Lima menciona que ya tuvo dos conversaciones con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil; en una hubo compromiso por interceder, pero en la otra le comunicó que el caso lo llevaba la Contraloría interna.

Pide ayuda para que su caso se investigue a fondo

A las autoridades correspondientes les pide investiguen a fondo, pues reitera que él no cometió la falta. Expone además que por el exceso de trabajo, el personal da su contraseña a un oficial por si se llegara a necesitar el uso del equipo, pero no les dicen si se utiliza o no.

“Ocuparon mi clave para alterar el acta. Yo no lo hice. Hay cámaras en el archivo. Hay bitácoras. Hay registro de cuándo se hizo”, declaró en conferencia de prensa.

Identificado como basquetbolista adaptado con 52 medallas ganadas, explica que fue señalado de haber alterado un acta de defunción | Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

También comenta que había confianza para ir al baño o por café, e incluso el equipo se apagaba a los cinco minutos, sin embargo, ocurrió la alteración y pide se le haga justicia.

Leer más: Capacitan a empresarios veracruzanos para que logren exportar sus productos

Comparte que en nueve meses de desempleo, ha recurrido a la venta de algunos productos, pero no le es suficiente al ser proveedor de sus dos hijos, en una situación que, subraya, cada vez es más difícil de sostener.

Apunta que ser deportista no le impidió tener un buen desempeño en su labor y, aunque ya también acudió a Derechos Humanos, no ve interés por proceder a una investigación real, motivo por el cual hace público su caso.