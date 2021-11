¿Deprimido?, hay otros 4,926 veracruzanos como tú

Veracruz ocupa el quinto lugar nacional en casos de depresión, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud federal, publicado esta semana.

En las cifras, generadas con la información proporcionada por las clínicas y centros de salud de cada una de las entidades del país, se señala que de enero a la fecha se han diagnosticado 89 mil 315 casos de depresión a nivel nacional.

Leer más: Tenía ataques de pánico y miedo; ve cómo los venció

Del total de casos diagnosticados, 65 mil 692 han sido en mujeres y 23 mil 623 en hombres.

Foto ilustrativa: Archivo | OEM

Local ¿El horario de invierno afecta o no?, esto dicen especialistas

Los datos detallan que las diez entidades con mayor número de casos de depresión son: la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Nuevo León y Sonora.

En lo correspondiente a Veracruz se puntualiza que 4 mil 926 personas han sido diagnosticadas con depresión.

Lo anterior, dado que mil 274 hombres y 3 mil 652 mujeres de la entidad fueron diagnosticados con depresión, tras ser valorados por especialistas en espacios públicos de salud.

De acuerdo a la Secretaría de Salud la depresión se reconoce como una “condición médica o cerebral y un trastorno, más que una cuestión de voluntad”. Los focos de alarma para sospechar que alguien padece depresión es que por lo menos durante dos semanas la persona presente tristeza y anhedonia, es decir, que pierde el interés en realizar actividades que anteriormente eran placenteras o llamaban su atención.

Otros síntomas cognitivos se asocian a la percepción que se tiene de uno mismo, de las personas que se encuentran alrededor, del mundo o del futuro, ya que sólo se consideran cosas y experiencias negativas y se tiene un panorama de desesperanza.

También se pueden presentar síntomas físicos como poca energía, falta de concentración, alteraciones de sueño y del apetito que se puede ver reflejado en la variación del peso corporal durante el último mes.

En el caso de los adultos mayores se identifican actos de irritabilidad y cambios súbitos de ánimo.

Depresión / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

La dependencia puntualiza que el trastorno depresivo mayor se caracteriza porque la persona no se levanta, no se baña, no quiere socializar, se aísla y empieza a tener ideas de muerte o hasta alucinaciones. Si es recurrente, de difícil tratamiento o resistente a éste se puede convertir en una enfermedad discapacitante.

Las personas que se sientan estresadas, tristes o con alguna alteración emocional pueden recibir apoyo emocional u orientación en la Línea de la Vida al 800 911 2000.