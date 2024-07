Derechohabiente del ISSSTE denuncia falta de clima en instalaciones de Veracruz [Video]

Veracruz, Ver.- A las afueras del Hospital ISSSTE de la avenida Díaz Mirón, Grisel Hernández denunció la falta de aire acondicionado en las instalaciones que pone en riesgo la salud de pacientes y personal médico.

Según su testimonio, tanto su madre, hospitalizada en el cuarto piso como los otros pacientes, así como el personal de médicos y enfermeras están padeciendo de mucho calor dentro del nosocomio.

Aseguró que aunque permitieron el ingreso de algunos ventiladores, todo el personal anda muy sudado dentro de las instalaciones y los pacientes no aguantan el extremo calor que se encierra en el lugar.

“Yo estoy protestando porque mi mamá está internada en el cuarto piso y no hay clima, ella está intubada, no se puede estar moviendo, la están atendiendo bien, el trato del personal es excelente el único problema es que no hay clima, no hay comodidades”, indicó.

¿Cuándo iniciaron los problemas del aire acondicionado en el Hospital ISSSTE de Veracruz?

Mencionó que según familiares de otros pacientes el problema del aire acondicionado se presentó desde finales del 2023 y a la fecha no han podido arreglarlo a pesar de que ya han hecho otras denuncias.

“Me dicen que este problema no es nuevo que desde finales de octubre del año pasado que empezó a fallar el aire acondicionado, les pedí a los familiares que se manifestaran también y no se atrevieron, yo hablo por mi y por mi mamá, ayer (miércoles) intubaron a otra persona y hubieran visto cómo salió el personal mojadito de sudor, es sofocante el calor”, insistió.

La inconforme hizo un llamado a las autoridades del ISSSTE para solucionar el problema del aire acondicionado que al parecer se presenta en los cuatro pisos.

Cabe destacar que la semana pasada, un par de derechohabientes del hospital también manifestaron su inconformidad por la falta de aire acondicionado, ya que no se les permite ni abrir las ventanas y no hay ningún tipo de ventilación

Hasta el momento, las autoridades del ISSSTE no han proporcionado información de la situación real que se presenta con el aire acondicionado.

