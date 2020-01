Derechohabientes del IMSS e ISSSTE reportan falta de algunos medicamentos

Xalapa, Ver.- En clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) así como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Xalapa, también se reporta desabasto de algunos medicamentos.

Derechohabientes dijeron que personal de esos nosocomios les han pedido regresar el próximo martes 4 y otros casos el 7 de febrero en que llegarán los fármacos que no pudieron proporcionarles.

Algunos de ellos, dijeron optar por hacer un esfuerzo y comprarlos de manera independiente puesto que sus molestias o padecimientos no pueden esperar.

Norma Patricia Málaga tiene parálisis facial. Hace unos días acudió a la clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y su médico familiar le dijo que no era nada y prefirió acudir con un médico particular. Finalmente la volvieron a atender allí y le recetaron clindamicina pero no la tienen.

Estuve ayer en urgencias, llegué a terapia de rehabilitación por la parálisis facial y tuve mucho dolor de oído, pasé con un doctor y me mandaron a urgencias y estuve seis horas ahí para que pudieran atender hasta llorando por el dolor de oído, pero no me pudieron atender porque no era una emergencia

Este miércoles no la pudo recibir su médico familiar y tuvo que acudir a otro consultorio con otro doctor pero el medicamento que le recetaron no está en existencia.

Pregunté si me podían cambiar el medicamento pero me dijeron que no porque este es el que yo requiero y lo voy a tener que comprar por fuera; y que hasta lunes o martes posiblemente me lo surtan. Pero yo no puedo esperar y por lo tanto me lo tengo que comprar, no queda más

El próximo 7 de febrero tiene una nueva cita para el tratamiento de su epilepsia y el 4 de febrero con el dentista pues según le han dicho, tiene un absceso que es lo que le está generando problemas.

La verdad ya no sé ni qué pensar. En realidad lo que me ha sacado de la parálisis ha sido el neurópata, he estado con agujas y estando en terapias porque aquí tuve que venir y usar una consulta que era de mi hija

En la misma clínica, María Luisa Jiménez ha escuchado que pacientes están en espera de su medicamento, para no pasar por eso y, dado que el medicamento que su pequeña hija requiere, no es costoso, prefieren comprarlo por fuera.

En el caso de nosotros siempre lo compramos porque regularmente por el trabajo no puedo venir a recogerlo, mi hija toma medicamentos todo el mes pero prefiero comprarlo por la pérdida de tiempo

Su hija necesita carbamazepina para las convulsiones. Tiene 11 años y ha tomado ese fármaco todos este tiempo.

A Gabriela López recientemente le detectaron anemia, aunque la mayoría de los medicamentos que le recetaron se los pudieron surtir, hay uno por el que tendrá que regresar el próximo martes.

“Yo vine por una anemia, encontré casi todo el medicamento, sólo uno no, que son unas inyecciones de hierro pero me dijeron que viniera el martes”, dijo.

Sin embargo sostiene que esta es la primera vez que falta un fármaco pues por lo general, siempre están los medicamentos que requiere y no se ha visto en la necesidad de comprarlos por su propia cuenta.

ISSSTE

La señora Eva acudió a temprana hora de este miércoles a una consulta en la clínica del ISSSTE de la colonia Obrero Campesina y le pidieron regresar el 7 de febrero por la medicina que le faltó y surtirle su receta completa.

Por esa razón asegura que ese martes tendrá que “madrugar” puesto que seguramente acudirá mucha gente a buscar su propio medicamento.

Le dijeron que ese fármaco está agotado “a mucha gente le están diciendo lo mismo que hasta el 7 de febrero habrá el medicamento que piden”.

Ella necesita de ese fármaco cuyo nombre no recuerda para controlar su alergia que le provoca malestar y comezón en todo el cuerpo. Lleva dos años en tratamiento y ahora está siendo tratada por una alergóloga.

Yo vine con la dermatóloga y de los medicamentos que me dio, uno sí lo hubo pero el otro no. Hasta el 7 de febrero )me dijeron que estarán, pero todo lo que hubo me lo dieron

Otras familias tuvieron más suerte, puesto que pudieron recibir toda la medicina que les fue recetada pero pidieron el anonimato como temiendo represalias por dar a conocer la situación.

“Nosotros venimos con el pediatra y todo bien. Nos dieron el medicamento que recetaron sin problemas”, dijo uno de ellos.

“Nosotros hemos venido solo por enfermedades muy leves, alguna enfermedad grave, crónica y eso, la verdad no. Entonces no sabemos si hay desabasto o algo así. Lo que nosotros hemos requerido, nos lo han dado”, opinó Edith Alfaro.

Aunque no es su caso, otra de las derechohabientes que prefirió no dar su nombre, señaló que sí hay falta de medicamentos y que les están pidiendo a los pacientes regresar el próximo 7 de febrero dado que hay varios con los que no cuentan.

“Lo único es que muchas veces les falta medicamento para la presión, ese es el que les falta. Ahorita yo llevo antibiótico y sí me la dieron pero en otras ocasiones las han ido atrasando”, dijo.

Muchas familias caminan a prisa sin querer hablar sobre la situación de desabasto en clínicas y hospitales, son pocos quienes se atreven a exponer su situación y sumarse a las familias que han exigido a los gobiernos garantizar la atención médica oportunamente.